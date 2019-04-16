На любом заднем дворе? С поиском места для возможного строительства в Эстонии АЭС проблем возникнуть не должно

”По профессии я — физик-ядерщик и могу заверить, что эти технологии, о которых мы сейчас говорим, с точки зрения безопасности и рисков — совершенно нечто иное, чем ядерные станции по типу Чернобыльской, которые были распространены в то время, когда я учился”, — отметил он.

При этом Канев отметил, что, скорее всего, жители города будут против строительства АЭС в самом городе, но к строительству в его окрестностях могут отнестись с большим пониманием.

В качестве еще одного возможного местом возведения называлась северная часть острова Суур-Паакри в нескольких километрах от города Палдиски. При этом сама волость относится к потенциальной возможности крайне скептически. ”Острова Пакри не могут рассматриваться категорически, поскольку речь идет о природооханной зоне”, — сказала глава волостного собрания Кюлли Таммур. Волость Ляэне-Харью напичкана как промышленными, так и природоохранными учреждения, поэтому возможность стриотельсва здесь АЭС, действительно, под вопросом.

Как бы ни было, разговоры о возможных местах расположения сейчас являются всего лишь спекуляциями.

”Требования к местоположению станут известны только после того, как будет иметься рабочая технология, а сейчас ее еще нет”, — сказал сам Лийве.