16.04.2019, 13:35

На любом заднем дворе? С поиском места для возможного строительства в Эстонии АЭС проблем возникнуть не должно

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Андрес Реймер
Андрес Реймер
EST 1
На любом заднем дворе? С поиском места для возможного строительства в Эстонии АЭС проблем возникнуть не должно
Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor on läinud palju kallimaks ning selle valmimine on veninud aastaid.Reuters

Найти место для атомной электростанции станции в Эстонии может оказаться проще, чем запланировать целлюлозный завод, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что атомные станции нового поколения более компактные, нуждаются в меньшем количестве земли и приносят меньше сетевых рисков.

Graafika: Ivar Kuldver


Фирма Fermi Energia, одним из владельцев которой является бывший руководитель Eesti Energia Сандор Лийве, еще не выбрал подходящую для Эстонию станцию, а спекуляции на тему ее расположения уже набирают обороты.

”Мы окажем максимальное содействие, поскольку создание атомной станции для Эстонии важно”, — сказал старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.

Несколько подходящих мест расположено и в окрестностях или на территории Силламяэ. Предлагался и закрытий карьер в Тойла и Вайвала, а также плато Тюрсамяэ между Силламяэ и Вока.

”Для обеспечения энергетической безопасности Эстонии крайне необходимо разнообразить свой производственный портфель, и ядерная электростанция с новыми технологиями очень хорошо подошла бы для этих целей”, — сказал вице-председатель Силлямяэского горсобрания Александр Канев.

”По профессии я — физик-ядерщик и могу заверить, что эти технологии, о которых мы сейчас говорим, с точки зрения безопасности и рисков — совершенно нечто иное, чем ядерные станции по типу Чернобыльской, которые были распространены в то время, когда я учился”, — отметил он.

При этом Канев отметил, что, скорее всего, жители города будут против строительства АЭС в самом городе, но к строительству в его окрестностях могут отнестись с большим пониманием.

В качестве еще одного возможного местом возведения называлась северная часть острова Суур-Паакри в нескольких километрах от города Палдиски. При этом сама волость относится к потенциальной возможности крайне скептически. ”Острова Пакри не могут рассматриваться категорически, поскольку речь идет о природооханной зоне”, — сказала глава волостного собрания Кюлли Таммур. Волость Ляэне-Харью напичкана как промышленными, так и природоохранными учреждения, поэтому возможность стриотельсва здесь АЭС, действительно, под вопросом.

Как бы ни было, разговоры о возможных местах расположения сейчас являются всего лишь спекуляциями.

”Требования к местоположению станут известны только после того, как будет иметься рабочая технология, а сейчас ее еще нет”, — сказал сам Лийве.

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