На линиях Сааремаа и Хийумаа через три года появится новый паром

Число пассажиров, пользующихся паромным сообщением с Сааремаа, в последние годы неуклонно растет, поэтому важно найти решение для обеспечения стабильности обслуживания в условиях постоянно растущего спроса.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предоставил представителям Сааремаа и Хийумаа выбрать, хотят ли они получить в следующем году перестроенное под их нужды десятилетнее судно или подождать до осени 2022 года и получить совершенно новый паром, построенный специально для них, и островитяне выбрали последний вариант.

В будущем новое судно можно будет при необходимости перенаправить с линии Сааремаа на линию Хийумаа, поскольку у нового судна будет низкая осадка.

Новый паром будет также более экологичен, что поможет Эстонии в достижении целей климатической политики.