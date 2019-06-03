На летний период в интересах пассажиров вводятся ограничения на перевозку велосипедов в поездах

"Мы хотим оказывать нашим клиентам как можно более качественные услуги. Места для велосипедов в поезде есть, но то же самое место может быть использовано и другими пассажирами. Если пассажиров слишком много, то все они просто не смогут сесть на поезд. Велосипед занимает место нескольких пассажиров; кроме того, перевозка велосипеда на поезде не является крайней необходимостью. Мы не можем обеспечить места для велосипедов за счет других пассажиров", — заметил Конго и упомянул, что Elron понимает, что запрет на перевозку велосипедов огорчит велосипедистов, но, в то же время, удобство, безопасность и возможности поездки на поезде важнее.

Конго добавил, что на многих остановках с течением времени появились места для парковки велосипедов, и Elron побуждает велосипедистов активнее ими пользоваться. „Велосипеды следовало бы оставлять на железнодорожной станции, — так, как это принято везде в Европе".

Менеджер по продажам и развитию Elron подчеркнул, что велосипедисты смогут по-прежнему ездить на поездах, но для этого будет необходимо пользоваться поездами с меньшей заполняемостью: "Я надеюсь, что пассажиры с велосипедами также поймут, что им самим будет удобнее ездить на поездах с меньшим количеством пассажиров".

Обо всех рейсах, на которых действует запрет на перевозку велосипедов, на домашней странице Elron публикуется соответствующая информация в поисковой системе расписания движения.

"Если Вы увидите в поисковой системе расписания движения, что напротив какого-либо интересующего Вас отправления стоит красный восклицательный знак, то обязательно кликните на нем мышкой. Там размещена информация о рейсе, и, в том числе, указаны ограничения на транспортировку велосипедов, которые необходимо учесть", — сказал Конго.

На всех маршрутах ежедневно есть отправления, на которых по-прежнему разрешается перевозить велосипеды; также по-прежнему велосипед можно брать с собой в поезд при поездке между теми станциями, где пассажиров меньше. Соответствующая информация приводится для каждого отправления поезда.

"Elron неоднократно подчеркивало, что по причине ежегодного роста железнодорожных пассажиров в Эстонии существует реальная потребность в дополнительных поездах, которые смогут обеспечить возможность пользоваться железнодорожным транспортом большему числу пассажиров, и, в том числе, велосипедистам", — заметил Конго.