03.06.2019, 14:50

На летний период в интересах пассажиров вводятся ограничения на перевозку велосипедов в поездах

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rus.delfi.ee
EST
На летний период в интересах пассажиров вводятся ограничения на перевозку велосипедов в поездах
Foto: Kenno Soo

Поскольку количество железнодорожных пассажиров резко возросло, и на ряде маршрутов стало трудно найти сидячие места, на летний период вводятся ограничения на перевозку велосипедов в поездах Elron. Один велосипед занимает место нескольких пассажиров.

Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго сказал, что решение Elron ограничить в поездах перевозку пассажиров с велосипедами было принято, исходя из роста количества пассажиров, обращений самих пассажиров, а также для обеспечения более удобного размещения в поездах тех пассажиров, которые без собственного транспортного средства не могут ездить на поезде, а именно пассажиров на инвалидных колясках и с детскими колясками.

"Клиенты все больше жалуются на то, что велосипедов в поездах стало слишком много, и они препятствуют свободному передвижению по поезду. К нам также обращались, например, мамы с детскими колясками, которым тяжело найти место в поезде, пассажиры на инвалидных колясках и прочие пассажиры, которые из-за большого количества велосипедов не могут, например, попасть в туалет или запачкали свою одежду", — подчеркнул Конго.

Для того, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия, Elron принял решение, подобно ограничениям, действующим на Палдиском маршруте, ввести запрет на перевозку велосипедов по пятницам, субботам и воскресеньям на Тартуском, Нарвском и Вильяндиском маршрутах, пользующимся большим спросом.

"Мы хотим оказывать нашим клиентам как можно более качественные услуги. Места для велосипедов в поезде есть, но то же самое место может быть использовано и другими пассажирами. Если пассажиров слишком много, то все они просто не смогут сесть на поезд. Велосипед занимает место нескольких пассажиров; кроме того, перевозка велосипеда на поезде не является крайней необходимостью. Мы не можем обеспечить места для велосипедов за счет других пассажиров", — заметил Конго и упомянул, что Elron понимает, что запрет на перевозку велосипедов огорчит велосипедистов, но, в то же время, удобство, безопасность и возможности поездки на поезде важнее.

Конго добавил, что на многих остановках с течением времени появились места для парковки велосипедов, и Elron побуждает велосипедистов активнее ими пользоваться. „Велосипеды следовало бы оставлять на железнодорожной станции, — так, как это принято везде в Европе".

Менеджер по продажам и развитию Elron подчеркнул, что велосипедисты смогут по-прежнему ездить на поездах, но для этого будет необходимо пользоваться поездами с меньшей заполняемостью: "Я надеюсь, что пассажиры с велосипедами также поймут, что им самим будет удобнее ездить на поездах с меньшим количеством пассажиров".

Обо всех рейсах, на которых действует запрет на перевозку велосипедов, на домашней странице Elron публикуется соответствующая информация в поисковой системе расписания движения.

"Если Вы увидите в поисковой системе расписания движения, что напротив какого-либо интересующего Вас отправления стоит красный восклицательный знак, то обязательно кликните на нем мышкой. Там размещена информация о рейсе, и, в том числе, указаны ограничения на транспортировку велосипедов, которые необходимо учесть", — сказал Конго.

На всех маршрутах ежедневно есть отправления, на которых по-прежнему разрешается перевозить велосипеды; также по-прежнему велосипед можно брать с собой в поезд при поездке между теми станциями, где пассажиров меньше. Соответствующая информация приводится для каждого отправления поезда.

"Elron неоднократно подчеркивало, что по причине ежегодного роста железнодорожных пассажиров в Эстонии существует реальная потребность в дополнительных поездах, которые смогут обеспечить возможность пользоваться железнодорожным транспортом большему числу пассажиров, и, в том числе, велосипедистам", — заметил Конго.

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