На Коплиских линиях появится намного больше квартир, чем планировалось изначально. Конкуренты плачут в подушку

Сага с куплей-продажей Коплиских линий длилась многие годы. За лакомый кусок боролись крупнейшие девелоперы и известнейшие бизнесмены. В итоге в 2015 году за 1,9 млн евро линии оказались в руках Fund Ehitus. Как местные жители, так и конкуренты знали, что на линиях можно построить 565 единиц жилой площади. Также было известно, что увеличить объемы строительства трудно.

Тем не менее, вскоре стали поговаривать, что Fund Ehitus построит на грунте 700 единиц жилой площади, а в детальном планировке эта цифра и вовсе выросла до 900, что сразу же вызвало вопросы. Почему в условиях, когда получить дополнительный объем очень трудно, один застройщик делает это с легкостью? Что будет по окончании строительства, если уже сейчас жителям трудно выезжать из района по утрам и возвращаться вечером?

”Все застраивают, а о подъездных путях и дорогах никто не подумал”, — отмечает председатель правления Kopli Selts MTÜ Тийа-Лийз Юргенсон. Еще более странно, по ее словам, что районная управа, которая должна отстаивать интересы местных жителей, смотрит на проблему сквозь пальцы.

”Невероятно, что во времена, когда город стремится к созданию большего количества зеленых зон и выдает меньше разрешений на застройку, этому проекту выделяются дополнительные объемы”, — говорит один из застройщиков, пожелавший остаться анонимным. Другой добавляет, что если бы к моменту покупки было известно о реальных объемах, то и желающих было бы намного больше.

Представитель мэрии в сентябре сказал изданию Eesti Päevaleht, что в увеличении объемов строительства нет ничего особенного и что у всех желающих в свое время была возможность предложить те объемы, которые им были нужны.