20.12.2019, 09:10

На Коплиских линиях появится намного больше квартир, чем планировалось изначально. Конкуренты плачут в подушку

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Танель Саарманн
EST 4
На Коплиских линиях появится намного больше квартир, чем планировалось изначально. Конкуренты плачут в подушку
Fund Ehitus saab Kopli liinidele rajada algsest kavast 335 korterit rohkem.Foto: Andres Putting

Застройщики тихонько льют слезы в подушку, поскольку объемы строительства Коплиских линий существенно выросли и проект стал более привлекательным, пишет Ärileht.

Сага с куплей-продажей Коплиских линий длилась многие годы. За лакомый кусок боролись крупнейшие девелоперы и известнейшие бизнесмены. В итоге в 2015 году за 1,9 млн евро линии оказались в руках Fund Ehitus. Как местные жители, так и конкуренты знали, что на линиях можно построить 565 единиц жилой площади. Также было известно, что увеличить объемы строительства трудно.

Тем не менее, вскоре стали поговаривать, что Fund Ehitus построит на грунте 700 единиц жилой площади, а в детальном планировке эта цифра и вовсе выросла до 900, что сразу же вызвало вопросы. Почему в условиях, когда получить дополнительный объем очень трудно, один застройщик делает это с легкостью? Что будет по окончании строительства, если уже сейчас жителям трудно выезжать из района по утрам и возвращаться вечером?

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”Все застраивают, а о подъездных путях и дорогах никто не подумал”, — отмечает председатель правления Kopli Selts MTÜ Тийа-Лийз Юргенсон. Еще более странно, по ее словам, что районная управа, которая должна отстаивать интересы местных жителей, смотрит на проблему сквозь пальцы.

”Невероятно, что во времена, когда город стремится к созданию большего количества зеленых зон и выдает меньше разрешений на застройку, этому проекту выделяются дополнительные объемы”, — говорит один из застройщиков, пожелавший остаться анонимным. Другой добавляет, что если бы к моменту покупки было известно о реальных объемах, то и желающих было бы намного больше.

Представитель мэрии в сентябре сказал изданию Eesti Päevaleht, что в увеличении объемов строительства нет ничего особенного и что у всех желающих в свое время была возможность предложить те объемы, которые им были нужны.

Сейчас получить от мэрии комментария не удалось.

Директор по развитию Fund Ehitus Оливия Маймре пояснила ситуацию. По ее словам, все дело в том, что фирма приобрела дополнительно еще четыре участка, что и привело к существенному увеличению объемов. Кроме этого, еще ранее согласно архитектурной концепции, представленной Fund Ehitus на основании договора о купле-продаже, были изменены объемы застройки. В квартале G ковровая застройка была заменена на многоэтажные жилые здания, а в квартале D1 прибавилась девятиэтажное здание.

По словам Маймре, проект будет реализован в течение 10-12 лет согласно детальной планировке. Она отметила, что Fund Ehitus будет следить за экономической средой, поскольку именно она диктует требования. Первый этап строительства еще не завершен и проданы не все квартиры.

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