На конкурсе идей Eesti Energia победил умный предохранитель

В жюри конкурса идей Eesti Energia вошли председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер, коммерческий и ИТ-директор предприятия Агнес Рооз, председатель правления Elektrilevi Яанус Тийсвенд и исполнительный директор сети бизнес-ангелов Эстонии Ану Окс.
Финалисты Enefit Idea Hub – The Pitch
AirFrame
Умная оконная рама, которая работает как устройство вентиляции и отопления. AirFrame позволяет сэкономить на расходах на отопление, улучшает микроклимат в помещении и помогает снизить выбросы CO2.
COOLify
Игровое смарт-приложение, которое позволяет следить за своим углеродным следом и нейтрализовывать его. На заработанные деньги будут построены солнечные парки, на прибыль которых, в свою очередь, будут строиться новые солнечные парки.
Drivest
Решение, позволяющее во внерабочее время зарабатывать на автомобилях предприятия за счет сдачи их в аренду частным и юридическим лицам.
Elektrilevi Storm App
Смарт-решение, которое в случае штормов и других причин, могущих привести к прекращению подачи электроэнергии, предлагает клиентам персонализированную информацию о возобновлении электроснабжения, связанных с этим мероприятиях и т.п.
MultiFuse
Умный и дистанционно управляемый главный предохранитель, позволяющий сетевому предприятию в режиме реального времени по мере надобности менять между клиентами номиналы главных предохранителей. Дополнительно клиенту предлагается возможность самостоятельного дистанционного управления главным предохранителем.
NutiParkla
Мониторинг свободных парковочных мест с помощью датчиков и распознавания изображений и предоставление информации через приложение как клиентам, так и операторам парковок.
SmartPole
Оснащение электрических столбов датчиками для создания системы предупреждения, позволяющей в режиме реального времени отслеживать потенциальные отключения электроэнергии и реагировать на них.
Smart Residential Heating Solutions
Решение для электроотопления, которое программными методами определяет оптимальные настройки по заданным параметрам, в т.ч. позволяет учитывать окружающую среду.
The Power Bank Park
Создание в людных местах пунктов аренды внешних аккумуляторов, в которых, если нужно, можно взять их с собой и через какое-то время вернуть.
Virtual Assistant
Алгоритм обучения менеджеров по продажам, который дает рекомендации о том, как общаться с клиентом и что каждому конкретному клиенту предлагать.
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