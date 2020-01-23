На конкурсе идей Eesti Energia победил умный предохранитель

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, жюри быстро пришло к решению относительно победителя, потому что в этом случае были выполнены три критичных условия: инновационность, привязка к стратегии предприятия и масштабируемость, т.е. способность изменить мир.

«Электрическая сеть стоит перед большими вызовами во всем мире, потому что ускоряющееся распространение электрических автомобилей, отопительных приборов и крупных систем потребления уже сегодня создает необходимость в поисках умных решений для регулирования нагрузок. MultiFuse – очень практичное решение этих проблем, – сказал Суттер. – Я надеюсь, что в сотрудничестве с автором идеи мы придем к первым результатам в течение ближайших 12 месяцев. Мы проверим это сначала в Эстонии, а потом предъявим миру».

Главный организатор конкурса идей The Pitch Маргус Вальс заметил, что для того, чтобы участвовать в разработке инновационных решений для энергетического сектора, не обязательно быть по образованию энергетиком или инженером, потому что, кроме разработки технологических новинок, всё больший вес приобретают возникающие в результате их сочетания бизнес-модели и компетенции.

«Цель Eesti Energia состоит в создании услуг, которые, конечно, основывались бы на инновационных технологиях, но были для пользователей простыми, удобными и полезными, – добавил Вальс. – Работая на шести рынках в Северных и Балтийских странах, в также в Польше, мы имеем около 60 миллионов потенциальных клиентов. Мне очень приятно видеть, что большинство финалистов думали масштабно, видя в своем товаре, услуге или ориентированном на них умном решении потенциал далеко не только в Эстонии».

Конкурс идей искал инновационные идеи для разработки новых услуг и поддерживающих их технических решений, чтобы скорее приблизить будущее и создать умные, экологичные и удобные услуги.

На конкурс было представлено 222 идеи. Наиболее успешной оказалась сфера услуг, по которой было подано 90 идей. Внести вклад в умный город постарались 76 и в умный транспорт – 56 идеями. Больше всего идей, 149, подано из Эстонии. Из Польши поступило 20 идей, из Латвии и Литвы по 15, из Финляндии и Швеции по 6. Конкурс заслужил и международное внимание, потому что 11 идей было предложено из-за пределов домашних рынков Eesti Energia, в том числе из Германии, Соединенных Штатов Америки и Шри-Ланки. Среди полуфиналистов 21 идея оказалась из Эстонии, по 4 из Латвии и Литвы и по одной из Финляндии и Швеции. В 2018 году было представлено в общей сложности 100 идей.