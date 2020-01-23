23.01.2020, 14:35

На конкурсе идей Eesti Energia победил умный предохранитель


EST 4
На конкурсе идей Eesti Energia победил умный предохранитель
Eesti Eneriga

Победителем проводившегося Eesti Energia международного конкурса идей Enefit Idea Hub – The Pitch стал создаваемый Сандером Вахтрасом прибор MultiFuse, который является умным, дистанционно управляемым главным предохранителем, позволяющим продавать больше энергии и оптимально нагружать сеть.

По словам автора идеи, MultiFuse помогает предсказывать и устранять связанные с распространением электромобилей дополнительные сетевые нагрузки, что становится проблемой в имеющей очень большое количество электрического транспорта Норвегии. В прошлом году Вахтрас был в шаге от победы, когда зарядное устройство Multicharge, заряжающее одновременно несколько электромобилей, стало вторым.

«MultiFuse – этой умный и дистанционно управляемый главный предохранитель, позволяющий сетевому предприятию в режиме реального времени по мере надобности менять между клиентами номиналы главных предохранителей, – пояснил Вахтрас. – MultiFuse помогает без увеличения имеющейся пропускной способности сети продавать больше энергии и оптимально нагружать сеть. Я очень рад и немного удивлен, что победил, но вместе с Eesti Energia мы сможем найти способы, как реализовать это дело не только в Эстонии, но и во всем мире».

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Вторым на конкурсе стало смарт-приложение Elektrilevi Storm App, которое дает сетевому предприятию инструмент для ускорения распространения более точной и объемной, чем прежде, информации, связанной с отключениями электроэнергии. Награды за третье место удостоена идея о дополнительном устройстве, которое превращает оконную раму в систему отопления и вентиляции.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, жюри быстро пришло к решению относительно победителя, потому что в этом случае были выполнены три критичных условия: инновационность, привязка к стратегии предприятия и масштабируемость, т.е. способность изменить мир.

«Электрическая сеть стоит перед большими вызовами во всем мире, потому что ускоряющееся распространение электрических автомобилей, отопительных приборов и крупных систем потребления уже сегодня создает необходимость в поисках умных решений для регулирования нагрузок. MultiFuse – очень практичное решение этих проблем, – сказал Суттер. – Я надеюсь, что в сотрудничестве с автором идеи мы придем к первым результатам в течение ближайших 12 месяцев. Мы проверим это сначала в Эстонии, а потом предъявим миру».

Главный организатор конкурса идей The Pitch Маргус Вальс заметил, что для того, чтобы участвовать в разработке инновационных решений для энергетического сектора, не обязательно быть по образованию энергетиком или инженером, потому что, кроме разработки технологических новинок, всё больший вес приобретают возникающие в результате их сочетания бизнес-модели и компетенции.

«Цель Eesti Energia состоит в создании услуг, которые, конечно, основывались бы на инновационных технологиях, но были для пользователей простыми, удобными и полезными, – добавил Вальс. – Работая на шести рынках в Северных и Балтийских странах, в также в Польше, мы имеем около 60 миллионов потенциальных клиентов. Мне очень приятно видеть, что большинство финалистов думали масштабно, видя в своем товаре, услуге или ориентированном на них умном решении потенциал далеко не только в Эстонии».

Конкурс идей искал инновационные идеи для разработки новых услуг и поддерживающих их технических решений, чтобы скорее приблизить будущее и создать умные, экологичные и удобные услуги.

На конкурс было представлено 222 идеи. Наиболее успешной оказалась сфера услуг, по которой было подано 90 идей. Внести вклад в умный город постарались 76 и в умный транспорт – 56 идеями. Больше всего идей, 149, подано из Эстонии. Из Польши поступило 20 идей, из Латвии и Литвы по 15, из Финляндии и Швеции по 6. Конкурс заслужил и международное внимание, потому что 11 идей было предложено из-за пределов домашних рынков Eesti Energia, в том числе из Германии, Соединенных Штатов Америки и Шри-Ланки. Среди полуфиналистов 21 идея оказалась из Эстонии, по 4 из Латвии и Литвы и по одной из Финляндии и Швеции. В 2018 году было представлено в общей сложности 100 идей.

В жюри конкурса идей Eesti Energia вошли председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер, коммерческий и ИТ-директор предприятия Агнес Рооз, председатель правления Elektrilevi Яанус Тийсвенд и исполнительный директор сети бизнес-ангелов Эстонии Ану Окс.

Финалисты Enefit Idea Hub – The Pitch

AirFrame

Умная оконная рама, которая работает как устройство вентиляции и отопления. AirFrame позволяет сэкономить на расходах на отопление, улучшает микроклимат в помещении и помогает снизить выбросы CO2.

COOLify

Игровое смарт-приложение, которое позволяет следить за своим углеродным следом и нейтрализовывать его. На заработанные деньги будут построены солнечные парки, на прибыль которых, в свою очередь, будут строиться новые солнечные парки.

Drivest

Решение, позволяющее во внерабочее время зарабатывать на автомобилях предприятия за счет сдачи их в аренду частным и юридическим лицам.

Elektrilevi Storm App

Смарт-решение, которое в случае штормов и других причин, могущих привести к прекращению подачи электроэнергии, предлагает клиентам персонализированную информацию о возобновлении электроснабжения, связанных с этим мероприятиях и т.п.

MultiFuse

Умный и дистанционно управляемый главный предохранитель, позволяющий сетевому предприятию в режиме реального времени по мере надобности менять между клиентами номиналы главных предохранителей. Дополнительно клиенту предлагается возможность самостоятельного дистанционного управления главным предохранителем.

NutiParkla

Мониторинг свободных парковочных мест с помощью датчиков и распознавания изображений и предоставление информации через приложение как клиентам, так и операторам парковок.

SmartPole

Оснащение электрических столбов датчиками для создания системы предупреждения, позволяющей в режиме реального времени отслеживать потенциальные отключения электроэнергии и реагировать на них.

Smart Residential Heating Solutions

Решение для электроотопления, которое программными методами определяет оптимальные настройки по заданным параметрам, в т.ч. позволяет учитывать окружающую среду.

The Power Bank Park

Создание в людных местах пунктов аренды внешних аккумуляторов, в которых, если нужно, можно взять их с собой и через какое-то время вернуть.

Virtual Assistant

Алгоритм обучения менеджеров по продажам, который дает рекомендации о том, как общаться с клиентом и что каждому конкретному клиенту предлагать.

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