На конкурсе бизнес-идей "Охота за умами" рекордная сумма выигрыша — 140 000 евро

По словам организаторов, присоединение инвесторов сделает конкурс ”Охота за умами” еще более аттрактивным местом, где можно начать свой бизнес. ”Мы очень рады, что под руководством EstBAN конкурс ”Охота за умами” достиг следующего этапа в развитии, где помимо финансирования, предоставленного спонсорами, самые сильные команды смогут также получить здесь свои первые инвестиции. У одной команды, которая завоюет сердца инвесторов и специальный приз спонсоров, будет возможность в этом году на конкурсе ”Охота за умами” получить 100 000 евро для реализации своей идеи. Поэтому мы решили продлить срок подачи заявок еще на неделю, чтобы дать возможность и тем, кто в последний момент принял решение участвовать в конкурсе”, — сказал руководитель команды конкурса ”Охота за умами” Харри Таллинн.

Об инвестициях могут ходатайствовать все команды, которые примут участие в программе развития ”Охота за умами”, то есть попавшие в ТОП-30 лучших команд. Инвестиции получит команда, которую выберет состоящая из трех человек группа, выбранная из всех бизнес-ангелов.

На данный момент на конкурс ”Охота за умами” прислано более 200 бизнес-идей. Идеи еще можно подавать до 3 ноября на сайте www.ajujaht.ee.

”Охота за умами” — это самый крупный в Эстонии конкурс бизнес-идей, который предлагает на высшем уровне менторство, обучение и финансирование. ”Охота за умами” вдохнул жизнь в такие компании как Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer и многие другие. За последние 12 месяцев стартапы, стартовавшие с конкурса ”Охота за умами”, привлекли инвестиции в размере более чем 12 млн евро.

Эстонская ассоциация бизнес-ангелов (Eesti Äriinglite Assotsiatsioon (EstBAN)) — это организация, которая объединяет инвесторов, инвестирующих в компании на ранних этапах развития, цель которой развитие предпринимательской среды и увеличение объема инвестиций бизнес-ангелов.

Конкурс ”Охота за умами” проводит Фонд развития предпринимательства. Партнер конкурса банк SEB, крупные спонсоры Elisa и Maxima. Проведение конкурса финансирует EAS из Европейского фонда регионального развития.