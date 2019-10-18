18.10.2019, 08:31

На конкурсе бизнес-идей ”Охота за умами” можно выиграть 75 000 евро


rus.delfi.ee
EST
Esimese rahvusvaheline 5G kõne
Esimese rahvusvaheline 5G kõneFoto: Madis Veltman

Самый крупный в Эстонии конкурс идей и бизнес-акселератор ”Охота за умами” приглашает новых участников побороться за выигрыш в размере 75 000 евро. Для того чтобы выиграть эту сумму, нужно до 27 октября представить свою бизнес-идею на сайте ”Охоты за умами”.

В список самых крупных спонсоров призового фонда входят, например, банк SEB и компания Elisa, а также в этом году к ним присоединилась самая крупная в Балтийских странах сеть розничной торговли Maxima.

Руководитель по инновациям SEB Март Маазик верит, что на тринадцатом по счету конкурсе ”Охота за умами” мы снова увидим примеры, которые можно будет использовать в виде следующих визитных карточек Эстонии. ”В мире мы стали заметными и известными благодаря нашей истории успеха цифровых технологий. Верю, что жители Эстонии могут достичь большего, но для этого необходимо амбициозное видение. Именно это SEB ждет от нового сезона ”Охоты за умами” — больше смелости и цифровых решений, основанных на данных, для того чтобы найти правильный бизнес-компонент представленной идее”, сказал Маазик.

Компания Elisa нашла на ”Охоте за умами” своих партнеров — например, MindTitan, вместе с которыми Elisa внедрила уже более 5 различных приложений по искусственному интеллекту, в их числе робот по обслуживанию Анника. Руководители Elisa еще более важной считают программу развития ”Охоты за умами”, которая длится несколько месяцев. Она помогает развиваться как командам, так и менторам. ”Изобретательные команды ”Охоты за умами” помогают и нам самим менять свое мышление. Каждый год мы встречаем множество людей, творческие идеи которых показывают, что ни одна бизнес-модель никогда не может быть готова до конца”, сказал руководитель Elisa Сами Сеппянен.

Maxima присоединилась к команде ”Охоты за умами”, для того чтобы вдохнуть новую жизнь в конкурентную сферу розничной торговли. ”Присоединиться к самому крупному в Эстонии конкурсу бизнес-идей нас вдохновили работы победителей последних лет — например, победитель прошлого года Timey, которые придумали смарт-наклейки со сроком годности. На ”Охоте за умами” мы можем поддержать деятелей будущего, которые изменять розничную торговлю и пищевую промышленность в целом”, объяснил исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

Из конкурса появится телепередача, которая весной выйдет в эфир канала TV3. Вести телешоу продолжит Марии Карелл. В прошлом году на конкурс ”Охота за умами” было представлено более 300 бизнес-идей.

”Охота за умами” — это самый крупный в Эстонии конкурс бизнес-идей. Конкурс проводит EAS, партнер банк SEB, крупные спонсоры Elisa и Maxima. Также ”Охоту за умами” поддерживают Advokaadibüroo TRINITI, Lingvist, Tartu Loomemajanduskeskus, UMA Workspace, волость Харку, волость Сауэ, город Тарту, город Пярну, город Таллинн.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: