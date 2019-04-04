На конференции в Риге раскрыли три главных тренда балтийского бизнеса

Главный итог конференции ЕBIT, как это не парадоксально может звучать, заключается в одном — чем сильнее развиваются технологии автоматизации, тем выше становится ценность человечности для бизнеса. Рассказываем подробно о самых крутых выступлениях.

Тренд I — Предпринимательство

Сахар Хашеми — соучредитель сети кофеен Coffee Republic, которые просто заполонили рынок Великобритании (более 100 кофеин по стране). Бизнес-леди получила даже награду ”Пионер жизни нации” от Королевы Елизаветы II. Впечатляет ?

Так в чем секрет успешного бизнеса? Как унаследовать поддержку инноваций и духа?

Главное — предпринимательство гораздо шире, чем ведение бизнеса.

Объясняем. По мнению Сахар, сотрудники могут и должны быть предпринимателями.

И тут не нужно родится с этим стержнем. Его можно развить как навык. Но как?

Сахар говорит, что для этого необходимо смотреть на все глазами обычного покупателя. Не боятся конкуренции, даже если ее на каком-то этапе вообще нет.

Также сотрудник должен иметь желание обучаться. Это главный драйвер предпринимательства.

Называет Сахар и ошибку, которую часто допускают в бизнесе. Это когда предприниматели начинают мыслить как ”большая” компания, хотя же можно продолжать оставаться стартапом.

Другая ошибка: ”мы” компания продаем ”им” покупателям. Ограниченные возможности большого количества данных. Главная задача любого бизнеса крайне проста — идентифицировать проблему покупателя и предложить решение.

Тренд II — Счастье и способы его оценки