04.04.2019, 19:10

На конференции в Риге раскрыли три главных тренда балтийского бизнеса


rus.delfi.ee
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На конференции в Риге раскрыли три главных тренда балтийского бизнеса
RIA Marketplaces

Вчера в Риге прошла конференция, на которой ведущие топ-менеджеры рассказывали о бизнес-стратегиях, о искусственном интеллекте и делились трендами, которые захватывают весь мир. Рассказываем о трех главных трендах для тех, кто хочет быть успешным.

Главный итог конференции ЕBIT, как это не парадоксально может звучать, заключается в одном — чем сильнее развиваются технологии автоматизации, тем выше становится ценность человечности для бизнеса. Рассказываем подробно о самых крутых выступлениях.

Тренд I — Предпринимательство

Сахар Хашеми — соучредитель сети кофеен Coffee Republic, которые просто заполонили рынок Великобритании (более 100 кофеин по стране). Бизнес-леди получила даже награду ”Пионер жизни нации” от Королевы Елизаветы II. Впечатляет ?

Так в чем секрет успешного бизнеса? Как унаследовать поддержку инноваций и духа?

Главное — предпринимательство гораздо шире, чем ведение бизнеса.

Объясняем. По мнению Сахар, сотрудники могут и должны быть предпринимателями.

И тут не нужно родится с этим стержнем. Его можно развить как навык. Но как?

Сахар говорит, что для этого необходимо смотреть на все глазами обычного покупателя. Не боятся конкуренции, даже если ее на каком-то этапе вообще нет.

Также сотрудник должен иметь желание обучаться. Это главный драйвер предпринимательства.

Называет Сахар и ошибку, которую часто допускают в бизнесе. Это когда предприниматели начинают мыслить как ”большая” компания, хотя же можно продолжать оставаться стартапом.

Другая ошибка: ”мы” компания продаем ”им” покупателям. Ограниченные возможности большого количества данных. Главная задача любого бизнеса крайне проста — идентифицировать проблему покупателя и предложить решение.

Тренд II — Счастье и способы его оценки

Слышали о Институте исследования счастья? Так вот, основатель этого института Майк Викинг постоянно ищет ответ на вопрос ”Что же делает людей счастливыми?”. И на конференции он приоткрыл завесу.

По его мнению, сегодня счастье не является эфемерным понятием. Социологическая и статистическая науки позволяют достаточно точно его измерить. Счастье можно определить как удовлетворение собственной жизнью. Но какие три главных источника этого самого счастья?

Первое — это здоровье. Второе — социальное положение (семья и/или друзья) . Третье — любовь (или страсть к другому человеку и/или занятию/работе).

И согласно социологическим исследованиям в развитых странах, деньги идентифицируются как инструмент для поддержания источников счастья, которые описаны выше.

Размер дохода имеет четкий уровень предельной полезности — переход от низкого к среднему существенно увеличивает показатели уровня счастья, при этом переход от среднего к высокому не имеет подобного эффекта.

Но как применить в бизнесе? Очевидное практическое применение — оценка счастья сотрудников и клиентов. Для этого нужно делать постоянные замеры с целью определения того, как действия бизнеса влияют на счастье обоих категорий.

Тренд III — Идентификация и способы монетизации

Руководитель тенденций и исследований в Trendwatching Девид Маттин и доктор Йонас Риддерстрале привезли на конференцию разные доклады, которые слились в яркий тренд. Про что речь?

Современный мир чрезвычайно изменчив и постоянно развивается. Два главных элемента: глобализация (развивающиеся экономики заимствуют образ жизни из развитых стран; в данный момент это образ жизни ”западных стран”) и диджитализация.

Достаточно простая формула тренда: инновации, которые кардинально изменяют ожидания потребителя (например, видеостриминг активно развивается только в последние годы, но мы уже забыли, когда последний раз покупали DVD с фильмом). Также сюда добавляется давно изученная пирамида потребностей.

Особенности изменения ожиданий потребителя чрезвычайно быстро распространяются. Более того, индивид может иметь представление о особенностях сервиса даже если сам никогда с ним не сталкивался. Эти ожидания проецируются на повседневное потребление клиента. Например, он может узнать, что какая-то авиакомпания (или другой бизнес) готовится в ближайшее время полностью отказаться от пластика. Ход мысли клиента — если они могут, то почему кафе в моем городе не может сделать точно также.

ТОП

В чем же простой секрет системы работы с трендами? Как говорят спикеры, нужно понимать какая технология сделала возможным появление чего-то нового. Также понимать, какую базовую потребность удовлетворяет это изменение и как оно повлияет на потребительские ожидания.

Эксперты: будущее и настоящее за проверенным интернетом

На конференции также были участники из нашей страны. Эстонская компания RIA.com Marketplaces ведет успешный бизнес обьявлений в интернете на огромном украинском рынке. Про какой тренд говорили они?

"Проверенность — вот запрос всех жителей нашей планеты. Люди хотят безопасно покупать автомобили, безопасно приобретать недвижимость. Мы дали людям то, что они хотели. Мы проверяем б/у авто по 16 пунктам: от технического состояния до документов. Благодаря этому, наш сайт по автомобильным продажам AUTO.RIA.com уже несколько лет входит в ТОП-10 во всем мире",– говорит представитель компании RIA.com Marketplaces Иван Науменко.

"Проверенность — это безопасность. А все люди хотят чувствовать себя в безопасности. Это базовая потребность, без которой человек не может быть счастлив. А уже потом нужно искать что же такое счастье, про что и говорил Майк Викинг из Института исследования счастья".

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