На конференции в Риге раскрыли три главных тренда балтийского бизнеса

Слышали о Институте исследования счастья? Так вот, основатель этого института Майк Викинг постоянно ищет ответ на вопрос ”Что же делает людей счастливыми?”. И на конференции он приоткрыл завесу.
По его мнению, сегодня счастье не является эфемерным понятием. Социологическая и статистическая науки позволяют достаточно точно его измерить. Счастье можно определить как удовлетворение собственной жизнью. Но какие три главных источника этого самого счастья?
Первое — это здоровье. Второе — социальное положение (семья и/или друзья) . Третье — любовь (или страсть к другому человеку и/или занятию/работе).
И согласно социологическим исследованиям в развитых странах, деньги идентифицируются как инструмент для поддержания источников счастья, которые описаны выше.
Размер дохода имеет четкий уровень предельной полезности — переход от низкого к среднему существенно увеличивает показатели уровня счастья, при этом переход от среднего к высокому не имеет подобного эффекта.
Но как применить в бизнесе? Очевидное практическое применение — оценка счастья сотрудников и клиентов. Для этого нужно делать постоянные замеры с целью определения того, как действия бизнеса влияют на счастье обоих категорий.
Тренд III — Идентификация и способы монетизации
Руководитель тенденций и исследований в Trendwatching Девид Маттин и доктор Йонас Риддерстрале привезли на конференцию разные доклады, которые слились в яркий тренд. Про что речь?
Современный мир чрезвычайно изменчив и постоянно развивается. Два главных элемента: глобализация (развивающиеся экономики заимствуют образ жизни из развитых стран; в данный момент это образ жизни ”западных стран”) и диджитализация.
Достаточно простая формула тренда: инновации, которые кардинально изменяют ожидания потребителя (например, видеостриминг активно развивается только в последние годы, но мы уже забыли, когда последний раз покупали DVD с фильмом). Также сюда добавляется давно изученная пирамида потребностей.
Особенности изменения ожиданий потребителя чрезвычайно быстро распространяются. Более того, индивид может иметь представление о особенностях сервиса даже если сам никогда с ним не сталкивался. Эти ожидания проецируются на повседневное потребление клиента. Например, он может узнать, что какая-то авиакомпания (или другой бизнес) готовится в ближайшее время полностью отказаться от пластика. Ход мысли клиента — если они могут, то почему кафе в моем городе не может сделать точно также.
В чем же простой секрет системы работы с трендами? Как говорят спикеры, нужно понимать какая технология сделала возможным появление чего-то нового. Также понимать, какую базовую потребность удовлетворяет это изменение и как оно повлияет на потребительские ожидания.
Эксперты: будущее и настоящее за проверенным интернетом
На конференции также были участники из нашей страны. Эстонская компания RIA.com Marketplaces ведет успешный бизнес обьявлений в интернете на огромном украинском рынке. Про какой тренд говорили они?
"Проверенность — вот запрос всех жителей нашей планеты. Люди хотят безопасно покупать автомобили, безопасно приобретать недвижимость. Мы дали людям то, что они хотели. Мы проверяем б/у авто по 16 пунктам: от технического состояния до документов. Благодаря этому, наш сайт по автомобильным продажам AUTO.RIA.com уже несколько лет входит в ТОП-10 во всем мире",– говорит представитель компании RIA.com Marketplaces Иван Науменко.
"Проверенность — это безопасность. А все люди хотят чувствовать себя в безопасности. Это базовая потребность, без которой человек не может быть счастлив. А уже потом нужно искать что же такое счастье, про что и говорил Майк Викинг из Института исследования счастья".