На конференции по информационной защите будут искать решения по усилению профилактических действий

В течение всего дня конференции на выступлениях и практических семинарах своим опытом с местными руководителями поделятся крупные мировые компании, университеты и эксперты по кибер- и информационной защите. Итоги дня будут подведены во время панельной дискуссии, на которой обсудят будущее кибербезопасности.

Исполнительный директор Security Software Рита Кяйт-Варес сказала, что, хотя кибербезопасность считают ИТ-темой, на самом деле речь идет о явном бизнес-риске, в предотвращении которого важную роль играет каждый работник компании. ”Сознательный руководитель возьмет ответственность и станет заниматься этой темой, чтобы каждый работник компании мог хотя бы на базовом уровне ориентироваться в кибер-угрозах, и объяснить их также, например, дома своему будущему поколению”, — пояснила Кяйт-Варес многогранность необходимости знаний на тему кибербезопасности.

”Опубликованная на этой неделе статистика из ежегодника RIA показывает, что в прошлом году было зарегистрировано в два раза больше кибер-инцидентов, чем за год до этого. И несмотря на то, что у организаций есть возможности раскрывать инциденты, сейчас нужно больше обращать внимание на то, чтобы их не происходило. Кибергигиена компании и способность предотвращать проблемы самостоятельно являются по-прежнему проблемой, и на конференции мы предложим возможные пути ее решения”, — сказал эксперт по информационной безопасности Security Software Атс Онемар.