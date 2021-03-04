На компенсацию зарплат в связи с коронакризисом выделяют 39 млн. Кому будет оказана помощь?

Продленное пособие на заработную плату будет выплачиваться тем работодателям, которые работают в сферах, существенно затронутых ограничениями, например, предприятиям сферы размещения и общепита, предприятиям розничной и оптовой торговли, туристическим предприятиям, предприятиям, занимающимся спортивной деятельностью и деятельностью по интересам, дополнительным обучением, культурой и др.

Круг получателей пособия ограничен кодами основной деятельности предприятий. Продленное пособия на заработную плату могли бы получить предприятия, коды основной деятельности которых можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Расход на пособие по прогнозам составит около 39 миллионов. Речь идет о мере поддержки продолжительностью в один месяц.

По словам председателя правления совета Кассы по безработице Пеэпа Петерсона, совет пришел к мнению, что предприятия и их работники, которые не могут из-за введенных ограничений выполнять работу, нужно поддержать и дополнительно выделить продленное пособие на заработную плату также туристическому сектору.

Согласно сделанному Правительству предложению, о продленном пособии на заработную плату может ходатайствовать предприятие, доход или оборот которого в марте 2021 года по сравнению с периодом с декабря 2019 года по февраль 2020 года снизился по крайней мере на 50 процентов. Рассчитывается среднемесячный оборот или средний доход предприятия за этот период. Пособие выплачивается за тех работников, у которых нет работы в согласованном объеме или заработная которых была снижена.

Касса по безработице компенсирует работодателю 60 процентов от средней имеющейся ранее заработной платы работника с трудовым договором, но не более чем 1000 евро в месяц брутто. Работодатель обязан работнику, который получит продленное пособие на заработную плату, заплатить из своих средств заработную плату в размере не менее 200 евро брутто. Компенсация будет переведена на банковский счет работодателя и предназначена для выплаты работникам заработной платы. Предприятие до 31 мая не может сократить работника, получившего пособие. Основываясь на данных Налогово-Таможенного департамента, касса по безработице проконтролирует, заплатил ли работодатель работнику полученное пособие и свою часть.