18.03.2020, 15:01

На какие должности сейчас существует самый большой наплыв в странах Балтии?

 (1)
EST
Salvesti tehas ja Veljo Ipits
Salvesti tehas ja Veljo IpitsFoto: Anni Õnneleid

Как показывает статистика порталов поиска работы CVKeskus.ee, CVMarket.lv и CVMarket.lt, самым заманчивым предложением в Эстонии, Латвии и Литве стала должность комплектовщика товаров.

Резко вырос интерес к предложениям на должность комплектовщика товаров и услуг, а также складского работника, на которые в настоящее время в некоторых местах поступают сотни заявлений об участии в конкурсе. В данный момент на должность комплектовщика поступает в среднем 69 заявлений, однако в Таллинне есть предложения, на которые поступило более 300 заявок.

Наши родственные порталы в Латвии и Литве также подтверждают, что и там самый большой конкурс наблюдается на должность комплектовщика товаров”, — отмечает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Возрос также интерес к должностям складского работника, водителя подъемника, курьера, администратора интернет-магазина и оператора ввода данных — на эти предложения поступает в среднем более 40 заявлений.

Хенри Аувяэрт добавил, что многие сети розничной торговли и производственные предприятия вынуждены быстро находить для своей команды дополнительную рабочую силу, чтобы справиться с растущим спросом.

ТОП 5: предложения о работе, на которые поступило больше всего заявлений (по состоянию на март 2020 г.)

  1. Комплектовщик товаров
  2. Складской работник/водитель подъемника
  3. Оператор ввода данных
  4. Курьер
  5. Администратор интернет-магазина
Читайте также: