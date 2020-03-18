На какие должности сейчас существует самый большой наплыв в странах Балтии?

Резко вырос интерес к предложениям на должность комплектовщика товаров и услуг, а также складского работника, на которые в настоящее время в некоторых местах поступают сотни заявлений об участии в конкурсе. В данный момент на должность комплектовщика поступает в среднем 69 заявлений, однако в Таллинне есть предложения, на которые поступило более 300 заявок.

”Наши родственные порталы в Латвии и Литве также подтверждают, что и там самый большой конкурс наблюдается на должность комплектовщика товаров”, — отмечает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Возрос также интерес к должностям складского работника, водителя подъемника, курьера, администратора интернет-магазина и оператора ввода данных — на эти предложения поступает в среднем более 40 заявлений.

Хенри Аувяэрт добавил, что многие сети розничной торговли и производственные предприятия вынуждены быстро находить для своей команды дополнительную рабочую силу, чтобы справиться с растущим спросом.

ТОП 5: предложения о работе, на которые поступило больше всего заявлений (по состоянию на март 2020 г.)

Комплектовщик товаров Складской работник/водитель подъемника Оператор ввода данных Курьер Администратор интернет-магазина