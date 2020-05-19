"На какие деньги предпринимателям сидеть дома?" — интервью RusDelfi про выживание Black Star Wear во время кризиса

"Ситуация плачевная. Как вы знаете, торговые центры закрылись в конце марта. Но мы почувствовали снижение потока покупателей уже в начале марта, когда пошли новости о зараженных. 17 марта объявили чрезвычайное положение — стало совсем плохо. Все закрылось. Продажи упали колоссально. В марте оборот снизился на 80%, в апреле мы вообще не работали", — начинает рассказ Юлия, которая руководит магазином одежды Black Star Wear в странах Балтии.

Провести "нерабочее" время продуктивно — удалось. "Плюс в том, что мы занялись разработкой сайта для онлайн-продаж. Раньше мы продавали через Инстаграмм. В нынешней ситуации поняли, что нужен и интернет-магазин. У нас много позиций одежды — на оформление ушло достаточно времени. К счастью, клиентам нравится, они пользуются. Конечно, это не компенсирует прибыль от оффлайн-продаж, это не то, на что можно прожить. Только 10%-20% от общего количества продаж происходит через интернет, все-таки люди привыкли покупать вещи в магазине", — считает она.

Некоторые клиенты, по ее словам, вели себя неадекватно еще до введения чрезвычайного положения — бегали от продавцов и даже агрессивно общались. "Непонятно, зачем они приходили тогда в магазин? Если ты боишься заболеть, то торговый центр не то место, куда стоит идти".

Почти 2 месяца магазины одежды в торговых центрах были закрыты, правительство открыло их 11 мая. А в Латвии они и не закрывались. "Это единственная страна в Европе, где не закрылись торговые центры. У нас в Риге есть магазин, в будни он работал. Не работал по выходным. Это была очень странная идея, людей в торговых центрах не было, многие боялись туда ходить. Пустые коридоры, 3 человека в день", — подчеркивает она неудачное решение соседей в подкасте RusDelfi.

Сейчас сотрудники и покупатели вернулись в магазины. При этом государство обязало предоставить клиентам антисептик. За чей счет — конечно, за счет самих владельцев. Так на эту "просьбу" политиков в месяц уйдет 200-300 евро. "Дезинфицирующие станции — дорогие. Аренда станции с автоматическим впрыском антисептика стоит 55 евро в месяц. Плюс туда нужно заливать антисептик, в итоге получается 200-300 евро только на антисептик. Это мы не берем в расчет маски, уборку. За все должен платить сам".