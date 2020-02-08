На изменение индекса потребительских цен наибольшее влияние оказали транспорт и одежда

В сравнении с январем 2019 года как товары, так и услуги были дороже на 1,6%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с январем прошлого года на 1,1% и нерегулируемые цены повысились на 2,4%.

По сравнению с январем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял транспорт. Основную часть этого влияния составили подорожавший на 14,2% бензин и подорожавшее на 12,3% дизельное топливо. Поступаемое в дома электричество было на 18,2% дешевле. Весомое влияние на изменение индекса оказали также продукты питания и безалкогольные напитки. Из продуктов питания преимущественное влияние оказали мясо и мясная продукция (5%), свежие овощи (14,9%), а также мука и мучные изделия (4,2%). Существенное влияние на индекс оказали комбинированный транспорт, отражающий 33,1-процентное повышение цен на столичный общественный транспорт, и подешевевшее на 23,9% водоснабжение — преимущественно за счет снижения в столице тарифов на воду.

В сравнении с декабрем прошлого года наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали льготные распродажи одежды и обуви. Поступаемое в дома электричество подешевело на 7,1%, а купленные на январь авиабилеты были на 20,2% дешевле, чем купленные на декабрь.

В связи с постоянно меняющимися структурой потребления и изменениями ценовых процессов Департамент статистики при расчете индекса потребительских цен каждый год проводит модернизацию используемых статистических весов и представительской группы товаров. Начиная с январского индекса основой расчетов служат цены декабря 2019 года. Для сравнения с более ранними периодами индекс потребительских цен рассчитывается на базе 1997 = 100.