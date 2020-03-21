На индекс цен производителей промышленной продукции наибольшее влияние оказывает снижение цен на электроэнергию

Значительное влияние на индекс цен производителей оказало, по сравнению с январем, снижение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и топливных масел, а также в обработке древесины и производстве изделий из древесины. Влияние на индекс оказал также рост цен в производстве продуктов питания.

По сравнению с февралем прошлого года, на индекс повлияло весомое снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве электронного оборудования, бумаги и изделий из бумаги, а также повышение цен в производстве изделий из металла.

Изменение индекса цен производителей промышленной продукции по видам деятельности, февраль 2020

Изменение индекса цен на экспорт составило по сравнению с январем -0,3%. Больше всего снизились цены на электроэнергию, нефтепродукты и торфяную продукцию, при этом выросли цены на изделия из кожи и обувь, текстильные изделия и электронное оборудование. По сравнению с февралем 2019 года индекс цен на экспорт снизился на 1,0%.

Индекс цен на импорт снизился по сравнению с январем на 0,6%. Выше средних значений снизились цены на нефтепродукты и электроэнергию, а также на машины и оборудование, при этом выросли цены на древесное сырье, сельскохозяйственную продукцию и химическую продукцию. По сравнению с февралем 2019 года индекс цен на импорт повысился на 0,3%.

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