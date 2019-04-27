На форуме в Китае подписаны контракты на 64 млрд долларов

Участники форума "Один пояс — один путь" подписали в Пекине контракты на общую сумму свыше 64 млрд долларов (57,3 млрд евро). Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом он не уточнил ни характера сделок, ни информацию о заключивших их странах.

В обнародованном позднее совместном заявлении мировые лидеры и международные организации подчеркнули, что добились "существенного прогресса", внесли вклад в улучшение связей между отдельными государствами и "повышение уровня жизни по всему миру".

В форуме в китайской столице принимали участие 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители свыше 100 стран мира. На мероприятии присутствовали, в частности, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Сотни стран и десятки организаций

Первый подобный форум прошел в 2017 году. Концепция "Нового шелкового пути" призвана способствовать созданию новых торгово-транспортных коридоров с вовлечением более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.