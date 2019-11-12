На этой неделе KredEx познакомит школьников с работодателями своего региона

На начинающихся сегодня Карьерных путешествиях KredEx у примерно 250 молодых людей есть возможность посетить предприятия своего региона. KredEx организует встречу учащихся 8-12 классов с 24 работодателями, чтобы показать молодежи карьерные возможности в родном уезде и побудить их к предприимчивости. Карьерные путешествия проходят 12-15 ноября в восьми уездах.
”Помимо своей основной деятельности, мы поставили для себя целью расширить представления молодежи о будущем и побудить мечтать более смело. Часто молодые люди видят себя после школы в столице, в каком-то крупном центре или же даже за границей, но это не является единственным вариантом для построения своей карьеры. И в родном регионе предприятия могут предложить привлекательные варианты, о которых учащиеся часто просто не знают. Разумеется стоит учиться и набираться опыта и в других местах, но этими экскурсиями мы хотим продемонстрировать молодежи, что полученные знания и умения можно вполне применить и у себя дома”, — сказал руководитель отделения предпринимательства KredEx Каарел Аус. ”Наши опросы показывают, что после посещения предприятий две трети учащихся заинтересованы пройти практику или же получить рабочее место в тех компаниях, на которых они побывали в ходе экскурсии”.
В течение одного дня можно познакомиться максимум с тремя предприятиями своего родного края, получая обзор предлагаемых там карьерных возможностей. Во время экскурсии учащиеся могут своими глазами увидеть работу предприятий, а на некоторых производствах у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.
По словам Прийта Тамма — руководителя предприятия Mistra-Autex, располагающегося в Раазику, Харьюмаа — производство открывает свои двери перед молодежью, чтобы помочь ей в будущем сделать свой карьерный выбор. ”Успешные и инновационные предприятия ждут молодежь, которая хочет реализовать свои мысли и идеи, но до молодых людей информация о деятельности в промышленности часто не доходит. Скорее, складывается представление о конвейерной сборке, а не о, например, руководителе производства или сфере закупок. Надеюсь, что эти встречи помогут участвовавшим в ним молодым людям подобрать подходящую именно для них специальность или же направление в учебе, учитывая имеющиеся у них предпочтения и пожелания”, — сказал Прийт Тамм.
В карьерных путешествиях примут участие учащиеся 8-12 классов в восьми уездах. В каждом уезде в путешествие могут отправиться ученики максимум трех классов.
Карьерные путешествия состоятся в следующие дни:
12.11 Харьюмаа: в путешествие отправляется Маардуская основная школа на предприятия Magnetic MRO AS, Mistra-Autex AS и Krah Pipes OÜ
12.11 Ярвамаа: в путешествие отправляется Пайдеская основная школа Хиллара Ханссоо на ProFab Houses AS, Woodman и Verston Ehitus OÜ
13.11 Ляйне-Вирумаа: в путешествие отправляется Тапаская гимназия на Top Marine OÜ, Production House OÜ и Bauroc International AS
14.11 Ида-Вирумаа: в путешествие отправляется Кивиылиская русская школа на Birger OÜ, Waldchnep OÜ и Startup Estonia
14.11 Пярнумаа: в путешествие отправляются Сурьюская основная школа и Синдиская гимназия на K.Met AS, Aknakoda OÜ и Vecta Design OÜ
14.11 Сааремаа: в путешествие отправляется Сааремааская Общая гимназия на Ouman Estonia OÜ, Insel Woodhouse OÜ и Baltic Workboats AS
15.11 Тартумаа: в путешествие отправляются Тартуская гимназия Форселиуса и школа Палупера на Torm Metall OÜ, Esthus OÜ и Trives OÜ
15.11 Вырумаа: в путешествие отправляется Выруская центральная школа на Wermo AS и Juustupoisid OÜ
За знакомство с предприятиями и организацию Карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский Союз через Фонд развития региональной жизни.
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