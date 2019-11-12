На этой неделе KredEx познакомит школьников с работодателями своего региона

”Помимо своей основной деятельности, мы поставили для себя целью расширить представления молодежи о будущем и побудить мечтать более смело. Часто молодые люди видят себя после школы в столице, в каком-то крупном центре или же даже за границей, но это не является единственным вариантом для построения своей карьеры. И в родном регионе предприятия могут предложить привлекательные варианты, о которых учащиеся часто просто не знают. Разумеется стоит учиться и набираться опыта и в других местах, но этими экскурсиями мы хотим продемонстрировать молодежи, что полученные знания и умения можно вполне применить и у себя дома”, — сказал руководитель отделения предпринимательства KredEx Каарел Аус. ”Наши опросы показывают, что после посещения предприятий две трети учащихся заинтересованы пройти практику или же получить рабочее место в тех компаниях, на которых они побывали в ходе экскурсии”.

В течение одного дня можно познакомиться максимум с тремя предприятиями своего родного края, получая обзор предлагаемых там карьерных возможностей. Во время экскурсии учащиеся могут своими глазами увидеть работу предприятий, а на некоторых производствах у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.