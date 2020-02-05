На этих выходных в Таллинне пройдет крупнейшая и наиболее важная ярмарка ученических фирм года

Лоор пояснила, что представленный учениками ассортимент товаров и услуг вновь необычайно широк и изобретателен: ”Наряду с использование умных решений ученические фирмы всегда отражали происходящее в обществе — в последнее время центральными идеями многих таких фирм являются охрана окружающей среды, экологичность и повторное использование”.

Среди ученических разработок встречаются, например, пакеты для покупок, сделанные из повторно использованных материалов, множество изделий из дерева, изделия ручной работы, а также самые разные услуги.

Директор JA Eesti Керсти Лоор добавила, что посетить ярмарку стоит каждому, даже если и нет планов сразу что-то покупать, поскольку здесь можно будет увидеть много интересного. ”Прежде всего, ярмарка задумана в качестве обучающего опыта, и всем фирмам пойдет на пользу общение с максимальным числом потенциальных клиентов”, — пояснила Лоор. При поддержке SEB Pank на ярмарке можно будет расплатиться банковскими карточками.

В рамках ярмарки среди ученических фирм пройдут соревнования в области рекламы, использования социальных сетей и инноваций. Жюри выберет лучший продукт или услугу, самую сильную стратегию продаж, лучшее оформление упаковки и наиболее экологичную ученическую фирму. Посетили также смогут проголосовать за любимца публики.

Кроме того, в этом году в сотрудничестве с Innove впервые запланировано соревнование по предпринимательским навыкам, в котором примут участие 12 команд из пяти профессиональных училищ. Все желающие приглашены в качестве болельщиков! Соревнования состоятся в центре Rocca al Mare в субботу с 12:00 до 18:00, а также в воскресенье с 10:00 до 15:00. Церемония награждения пройдет в 14:30 на втором этаже центра Rocca al Mare перед фуд-кортом ”Maitsete tänav”.

В апреле этого года уже в 25-й раз пройдут соревнования по выбору лучшей ученической фирмы Эстонии, победитель которых будет представлять Эстонию на общеевропейском конкурсе ученических фирм. Наши ученические фирмы многократно привозили оттуда призовые места, в том числе трижды завоевывали первое место (в 2009 году — Roheline Jälg, в 2013 году — Kolm Põrsakest, в 2017 году — Festera).