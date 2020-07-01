На эстонском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация: мужчины занимаются строительством, женщины — образованием

”Гендерная сегрегация показывает, что на всех должностях мужчин и женщин в Эстонии было бы поровну, если бы должность сменили 34,5% мужчин или женщин. По отраслям количество мужчин и женщин было бы одинаковым, если бы 36,9% мужчин или женщин поменяли свою сферу деятельности”, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Кайре Раазик.

Больше мужчин работает, например, в сфере строительства, транспорта и складского хозяйства, а женщин — в сфере образования, здравоохранения и социального попечительства.

Операторов оборудования и машин значительно больше среди мужчин, а среди женщин — ведущих специалистов и работников сферы обслуживания.

Гендерная сегрегация в Эстонии, 2006–2019

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