01.07.2020, 14:02

На эстонском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация: мужчины занимаются строительством, женщины — образованием

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EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Ilmar Saabas

Профессиональная гендерная сегрегация, которая показывает концентрацию мужчин и женщин на разных должностях, начиная с 2006 года в Эстонии уменьшалась. В то же время отраслевая сегрегация, показывающая концентрацию мужчин и женщин в различных сферах деятельности, возросла.

”Гендерная сегрегация показывает, что на всех должностях мужчин и женщин в Эстонии было бы поровну, если бы должность сменили 34,5% мужчин или женщин. По отраслям количество мужчин и женщин было бы одинаковым, если бы 36,9% мужчин или женщин поменяли свою сферу деятельности”, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Кайре Раазик.

Больше мужчин работает, например, в сфере строительства, транспорта и складского хозяйства, а женщин — в сфере образования, здравоохранения и социального попечительства.

Операторов оборудования и машин значительно больше среди мужчин, а среди женщин — ведущих специалистов и работников сферы обслуживания.

Гендерная сегрегация в Эстонии, 2006–2019

Statistikaamet


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