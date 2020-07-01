На эстонском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация: мужчины занимаются строительством, женщины — образованием(1)
Профессиональная гендерная сегрегация, которая показывает концентрацию мужчин и женщин на разных должностях, начиная с 2006 года в Эстонии уменьшалась. В то же время отраслевая сегрегация, показывающая концентрацию мужчин и женщин в различных сферах деятельности, возросла.
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