На эстонском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация: мужчины занимаются строительством, женщины — образованием(3)
Профессиональная гендерная сегрегация, которая показывает концентрацию мужчин и женщин на разных должностях, начиная с 2006 года в Эстонии уменьшалась. В то же время отраслевая сегрегация, показывающая концентрацию мужчин и женщин в различных сферах деятельности, возросла.
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Кого и на сколько оштрафуют за причинение вреда экологии
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова