На эстонском рынке кредитных карт стремительно растет конкуренция

Placet Group, широкоизвестный своими брендами Smsraha.ee и Laen.ee. выпустил свою кредитную карту. В дополнение к кредиту с картой действуют скидки и кампании кэшбэка.

Решение выпустить карту было обосновано желанием предложить своим клиентам удобную услугу, в которой они определенно нуждаются. Имея кредитную карту, клиенты смогут пользоваться деньгами с кредитного счета в повседневной жизни: платить бесконтактно, снимать наличные, делать покупки в интернете, так же как это делают те, у кого есть обычная банковская кредитная карта.

Foto: Placet Group

К тому же с картой Placet Group можно получать скидки и зарабатывать кэшбэк. Например, осенью со всех покупок на заправочных станциях Эстонии можно заработать 2% кэшбэка. Список партнеров, где действуют скидки присылается вместе с кредитной картой и постоянно обновляется на сайте https://www.smsraha.ee/ru/partnery или https://www.laen.ee/ru/partnery.

По словам члена правления Placet Group Александра Костина у новой кредитной карты нет цели конкурировать с большими коммерческими банками, а основная задача – это предложить новым и постояннным клиентам Smsraha.ee, Laen.ee удобство и новые возможности. «Сравнивая предлагаемую нами кредитную карту с потребительским кредитом, у данной карты кроме кэшбэка и скидок, есть важные плюсы, как отсутствие платы за договор, возможность первые 60 дней не платить проценты, к тому же процент насчитывается только с использованной суммы» - объяснил Костин.

Foto: Placet Group

Новую кредитную карту Placet Group можно заказать на сайтах smsraha.ee и laen.ee. Карту по желанию клиента можно заказать в свой почтовый ящик или прийти за ней в представительство в Таллинне по адресу Kreutzwaldi 4.

Placet Group уже 15 лет предлагает различные виды кредитов. Приоритет кампании выдать клиентам кредит быстро и на выгодных условиях.

Более подробно можно узнать на сайте smsraha.ee и laen.ee.

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