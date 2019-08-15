На эстонский рынок выходит первое безалкогольное крафтовое пиво

По словам Танеля Нурмеотса — нового руководителя и владельца пивоварни Lehe, которая входит в Союз малых пивоваров Эстонии — безалкогольное крафтовое пиво является как в Европе, так и в Америке, и в других дальних краях все более растущей тенденцией, которая теперь достигла и Эстонии.

”Хотя эстонские производители пива уже некоторое время предлагают обычное пиво, до сих пор в Эстонии на рынке не было ни одного безалкогольного крафтового пива. Поскольку весь мир уверенно двигается в этом направлении и в целом сфера крафтовых напитков стабильно растет, то мы ухватились за возможность вывести на эстонский рынок безалкогольные сорта крафтового пива”, — пояснил Нурмеотс причины производства в новом сегменте.

По оценке руководителя пивоварни Lehe, никто до сих пор не выходил на рынок с безалкогольным крафтовым пивом очевидно по причине того, что такой напиток ощутимо сложнее готовить и это требует определенных инвестиций и навыков. ”В то же время рынок безалкогольных напитков растет и каждый год удваивается по своим показателям. В мире крафтового пива это еще действительно не пройденная земля”, — убежден он.

Первой партией безалкогольного пива стали 1000 литров крафтового напитка ”Null”, которая была бутилирована для отправки продавцам и это пиво также можно попробовать и из бочки в Uba ja Humala Tap Room. ”Это также впервые в Эстонии, когда предлагается безалкогольное пиво из бочки с краном”, — отмечает Нурмеотс по поводу пары бочек, которые откроют в конце недели.