В конце этой недели на эстонский рынок выходит первое безалкогольное крафтовое пиво, производителем которого является пивоварня Lehe. Первые 1000 литров безалкогольного пива ручной работы в пятницу в бутылках поступят к продавцам крафтовых напитков, сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.
По словам Танеля Нурмеотса — нового руководителя и владельца пивоварни Lehe, которая входит в Союз малых пивоваров Эстонии — безалкогольное крафтовое пиво является как в Европе, так и в Америке, и в других дальних краях все более растущей тенденцией, которая теперь достигла и Эстонии.
”Хотя эстонские производители пива уже некоторое время предлагают обычное пиво, до сих пор в Эстонии на рынке не было ни одного безалкогольного крафтового пива. Поскольку весь мир уверенно двигается в этом направлении и в целом сфера крафтовых напитков стабильно растет, то мы ухватились за возможность вывести на эстонский рынок безалкогольные сорта крафтового пива”, — пояснил Нурмеотс причины производства в новом сегменте.
По оценке руководителя пивоварни Lehe, никто до сих пор не выходил на рынок с безалкогольным крафтовым пивом очевидно по причине того, что такой напиток ощутимо сложнее готовить и это требует определенных инвестиций и навыков. ”В то же время рынок безалкогольных напитков растет и каждый год удваивается по своим показателям. В мире крафтового пива это еще действительно не пройденная земля”, — убежден он.
Первой партией безалкогольного пива стали 1000 литров крафтового напитка ”Null”, которая была бутилирована для отправки продавцам и это пиво также можно попробовать и из бочки в Uba ja Humala Tap Room. ”Это также впервые в Эстонии, когда предлагается безалкогольное пиво из бочки с краном”, — отмечает Нурмеотс по поводу пары бочек, которые откроют в конце недели.
Поскольку изначальный интерес к заявленному новому товару довольно позитивный, то, по оценке Нурмеотса, нового напитка для продажи в Эстонии хватит, очевидно, на неделю. ”Мы сразу начинаем изготовление второй партии в 1000 литров и она попадет на рынок в начале сентября”, — добавил он. Нынешние возможности производства, по его словам, и позволяют производить напиток партиями по 1000 литров за раз. Помимо пивоварни Lehe, также входящие в Союз малых пивоваров Эстонии пивоварни KOLK и Õllenaut тоже намерены в следующем году начать производство безалкогольных сортов крафтового пива.
По словам Нурмеотса, мировой рынок безалкогольного пива двигается к пиву на основе пшеницы, поскольку в таких напитках большое содержание витаминов B, что все больше используется для восстановления вместо спортивных напитков. ”Поскольку благодаря безалкогольному пиву различные группы витаминов B легко впитываются организмом, то за рубежом все больше такое пиво доставляют на спортивные мероприятия и, по-видимому, оно скоро заменит многие спортивные изотоники”, — отмечает Нурмеотс.
Пивоварня Lehe и раньше пробовала выпуск крафтовых напитков с низким содержанием алкоголя, выведя два года назад на рынок слабоалкогольное пиво с названием ”Kas te olete täna õhtul vaba?” (Свободны ли вы сегодня вечером?), содержание алкоголя которого было 0,5%. Но по-настоящему безалкогольным этот напиток назвать было нельзя, поскольку технология не позволяла тогда производить стабильно напиток с содержанием алкоголя ниже 0,5 процента и поэтому этот напиток не был квалифицирован в классе безалкогольных.
Хотя безалкогольное крафтовое пиво выходит на рынок только сейчас, уже с прошлого года на рынке Эстонии присутствует безалкогольный крафтовый сидр MULL°, который производит также входящий в Союз малых пивоваров Эстонии производитель крафтовых напитков OÜ City Cider. Также у входящего в союз малого производителя Mamm&Frukt есть в списке продукции ориентированный на взрослых прохладительный имбирный напиток, который может быть хорошей альтернативой именно безалкогольному пиву.
Изготовившая первое безалкогольное крафтовое пиво пивоварня Lehe входит в Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.
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