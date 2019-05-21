На Эстонию надвигаются грозы: Как защитить свою бытовую технику?

Безусловно, ваша личная безопасность и безопасность ваших близких важнее сохранности устройств, поэтому соблюдайте правила безопасности на время грозы: зайдите в помещение или оставайтесь в закрытом автомобиле, держитесь подальше от воды и от высоких деревьев или мачт (молния обычно бьет в высокие объекты), а также не пользуйтесь гаджетами.
Как защитить бытовую электронику во время грозы?
• Отсоедините кабели и проводку от стенных розеток
Заслышав раскаты грома или собираясь летом уехать из дома надолго, отключите провода бытовой электроники от электросети. Также следует отсоединить от стенных розеток сетевой кабель и возможные провода антенн. Важно отключить провода именно от стенной розетки, не просто от устройства, поскольку кабели в стенной розетке могут пострадать от удара молнии.
• Приобретите кабель с защитой
Снизить риск повреждений от скачков напряжения в сети поможет удлинитель со встроенной защитой от перенапряжения, к которому можно подключить сразу несколько устройств. Если в электросети отсутствует заземление, устройства с защитой от перенапряжения не спасут, поскольку при прямом попадании молнии ни одно устройство не способно обеспечить защиту.
• Проверьте электросеть дома
В старых домах заземления нет, поэтому и приобретенные устройства с защитой от перенапряжения могут не функционировать как следует. Поэтому проверку электросети своего дома следует доверить специалисту и убедиться, что дом максимально защищен от грозы.
• При повторном подключении устройств запаситесь терпением
После грозы проявите терпение — когда гроза кончится и электроснабжение восстановится, устройства можно будет снова подсоединить к интернет- и электросети. Если телефон молчит, телевизор не работает или нет интернета, советуем подождать 30 минут — в большинстве случаев услуга восстановится самостоятельно.
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