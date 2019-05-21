21.05.2019, 12:25

На Эстонию надвигаются грозы: Как защитить свою бытовую технику?


rus.delfi.ee
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Äike Tartu lähedal
Äike Tartu lähedalFoto: Krister Rajandu

Прогноз погоды обещает, что вскоре в Эстонии начнется грозовой период, а значит стоит еще раз напомнить о необходимости позаботиться о безопасности домашней электроники. Ведь каждый год грозы выводят из строя огромное количество роутеров, дигибоксов и других устройств.

”Весной и летом прошлого года больше всего головной боли грозы доставили клиентам Telia на Хийумаа и в Вильянди. В обоих регионах грозовые штормы повредили огромное количество электроники, в некоторых домах нашим техникам приходилось менять сразу десятки роутеров и дигибоксов, — сказал руководитель подразделения частных клиентов Telia Холгер Хальянд. — Техники рассказывают, что на Хийумаа разразилась гроза такой силы, что в одном доме пострадали даже окна. Столкнулись они и с тем, что пострадавшие от удара молнии роутер, кабель и розетка превратились практически в горстку пепла, которую оставалось лишь замести в совок”.

В 2018 году приборами Telia было зарегистрировано 58 грозовых дней, что на 71% больше чем годом ранее. Что касается обращений клиентов, то их число превысило 3700 — всего пришлось поменять более 2500 устройств, получивших повреждения из-за грозы.

Молния становится причиной самых разных повреждений начиная с выхода из строя одного порта роутера и заканчивая тем, что вместе с роутером сгорает и дигибокс, а то и телевизор. Техники Telia сталкивались с ситуациями, когда удар молнии уничтожал весь кабель, проложенный в стене.

Важно знать, что на устройства, поврежденные скачком напряжения, не действует гарантия производителя. Таким образом владельцу придется самому нести расходы по ремонту или покупке нового устройства.

Безусловно, ваша личная безопасность и безопасность ваших близких важнее сохранности устройств, поэтому соблюдайте правила безопасности на время грозы: зайдите в помещение или оставайтесь в закрытом автомобиле, держитесь подальше от воды и от высоких деревьев или мачт (молния обычно бьет в высокие объекты), а также не пользуйтесь гаджетами.

Как защитить бытовую электронику во время грозы?


• Отсоедините кабели и проводку от стенных розеток

Заслышав раскаты грома или собираясь летом уехать из дома надолго, отключите провода бытовой электроники от электросети. Также следует отсоединить от стенных розеток сетевой кабель и возможные провода антенн. Важно отключить провода именно от стенной розетки, не просто от устройства, поскольку кабели в стенной розетке могут пострадать от удара молнии.

• Приобретите кабель с защитой

Снизить риск повреждений от скачков напряжения в сети поможет удлинитель со встроенной защитой от перенапряжения, к которому можно подключить сразу несколько устройств. Если в электросети отсутствует заземление, устройства с защитой от перенапряжения не спасут, поскольку при прямом попадании молнии ни одно устройство не способно обеспечить защиту.

• Проверьте электросеть дома

В старых домах заземления нет, поэтому и приобретенные устройства с защитой от перенапряжения могут не функционировать как следует. Поэтому проверку электросети своего дома следует доверить специалисту и убедиться, что дом максимально защищен от грозы.

• При повторном подключении устройств запаситесь терпением

После грозы проявите терпение — когда гроза кончится и электроснабжение восстановится, устройства можно будет снова подсоединить к интернет- и электросети. Если телефон молчит, телевизор не работает или нет интернета, советуем подождать 30 минут — в большинстве случаев услуга восстановится самостоятельно.

Информацию и видеоинструкции, как действовать во время грозы, можно найти на домашней странице Telia.

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