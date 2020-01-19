На дорогах Эстонии появился лимузин стоимостью 1,4 млн евро

В регистр транспортных средств Департаменте шоссейных дорог 13 января внесен автомобиль, который очень редко можно можно было увидеть на дорогах Эстонии.
Речь идет о модели Mercedes-Benz Brabus Automotive Maybach S650 Pullman Guard с баллистической защитой, это самый дорогой лимузин, производимый автогигантом Mercedes-Benz.
Стандартный вариант гигантского седана был представлен на Женевском автосалоне в 2015 году, а ”броневик” впервые показали на Парижском моторшоу год спустя, сообщает kolesa.ru.
Кузов и стекла Maybach S600 Pullman Guard имеют уровень баллистической защиты VR9 и расстрел из штурмовых винтовок лимузину ни чем не угрожает. Автомобиль получил рейтинг противовзрывной защиты Directive ERV 2010. То есть лимузин выдерживает взрыв до 15 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии до двух метров от себя.
Броня, обеспечивающая высокий уровень защиты весит немало — масса Pullman Guard составляет 5,1 тонн. Из-за значительного утяжеления дверей компания оснастила их электроприводами открытия — закрытия. Полости кузовной структуры заполнены стальными пластинами, а для защиты от взрывов усилен пол автомобиля.
Хотя на таком автомобиле можно смело отправляться в зону боевых действий, выглядит он идентично обычной версии S600 Pullman. Дополнительная защита не уменьшает пространство в салоне. Под капотом расположен ”могучий” двигатель V12 мощностью 523 л.с. и 830 Нм крутящего момента.
Стоимость Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard в Германии составляет 1 400 000 евро
Разумеется, возникает вопрос, кому принадлежит автомобиль, чья стоимость сравнима со стоимостью ремонта улицы Пинна в Ласнамяэ?
Гипотез может быть много, но наиболее вероятная следующая: по всей видимости, машина предназначена для очень поездок очень высокопоставленных чиновников и закуплена, к примеру, президентской канцелярией или Министерством иностранных дел. Однако в регистре госпоставок не удалось обнаружить документов, относящихся к подобной покупке, пишет Ärileht.ee.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Что выяснил следственный комитет по факту смерти Исаева
Какое место в самолете действительно худшее