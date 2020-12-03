На Центральном рынке в Таллинне происходят преобразования. Работы по перестройке начнутся в 2022 году

”Нужно отметить нового владельца Центрального рынка, который за несколько месяцев сделал на территории рынка существенные преобразования, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — На встрече мы также еще раз озвучили желание города, чтобы рынок оставался открытым для клиентов и во время предстоящих строительных работ. Центральный рынок — очень важный для нас объект, так как в результате его реконструкции преобразится весь микрорайон Кельдримяэ”.

1 октября руководство рынком было передано от Turukaubanduse AS новому владельцу рынка фирме Astri Grupp. Теперь оператором рынка является дочернее предприятие фирмы — OÜ Keskturg. На территории рынка уже начались преобразования, которые в ближайшее время будут доведены до конца: уличная часть рынка была перемещена с улицы Ластекоду и территории бывшей парковки обратно на территорию рынка. Кроме этого, были установлены новые прилавки, перестроены и вновь открыты центральные ворота рынка. Также был упорядочен сбор и утилизация отходов, основательно вымыты внутренние помещения, а также сделана общая уборка на территории рынка.

На встрече полицейские подтвердили, что в последнее время количество вызовов на территорию Центрального рынка снизилось после того, как были установлены новые камеры видеонаблюдения.

Исполнительный руководитель Центрального рынка Райн Пярн отметил, что продавцы восприняли преобразования хорошо и заметно оживление среди посетителей рынка. ”Кроме уличной части рынка и киосков, много сделано и на всех трех этажах главного здания рынка, где можно найти различные свежие продукты. В результате преобразований посещение рынка для клиентов стало более удобным”, — отметил Пярн.

Детальная планировка рынка сейчас находится на стадии утверждения. Работы по перестройке рынка должны начаться в 2022 году. В результате работ появится новое главное здание рынка, бизнес и жилые площади, а также открытая городская площадь и зеленая зона.

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