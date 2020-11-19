На БелАЭС возобновлена выработка энергии

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) восстановлена работа первого энергоблока, ранее прекратившего выработку энергии. Как сообщает Минэнерго Беларуси в четверг, 19 ноября, энергоблок включен в сеть после проведения таких работ, как замена трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также необходимые измерения, исследования и испытания теплоэнергетического оборудования.

Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной, продолжаются испытания его систем и оборудования. К опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

Минэнерго Беларуси сообщило о замене оборудования, СМИ — о взрывах трансформаторов

БелАЭС была торжественно запущена в эксплуатацию 7 ноября. На церемонии присутствовал Александр Лукашенко, заявивший в связи с этим, что Беларусь стала "ядерной державой". 9 ноября Минэнерго Беларуси сообщило о замене электротехнического измерительного оборудования на первом энергоблоке БелАЭС, необходимость которого была выявлена "в ходе проводимых испытаний в соответствии с программой этапа "Энергетический пуск".

Ведомство заявило, что "все технологические системы функционируют в штатном режиме", испытания проводятся в соответствии с этапной программой, и опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС. В частности, портал Tut.by со ссылкой на собственные источники сообщает о взрывах нескольких трансформаторов напряжения на первом энергоблоке.

10 ноября представитель информационного центра БелАЭС сообщил агентству "Интерфакс" об отсутствии выработки электроэнергии. Он затруднился назвать предполагаемые сроки возобновления работы, отметив, что "идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы".

Вильнюс направил Минску ноту из-за инцидента

Литва неоднократно высказывала опасения по поводу строительства атомной станции, расположенной всего в 50 километрах от Вильнюса. После приостановки работы первого энергоблока МИД Литвы передало Минску ноту с требованием предоставить официальную информацию об инциденте.