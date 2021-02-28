На автозаправках продолжается рост цен на топливо
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо выросли во всех трех столицах стран Балтии, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо выросли во всех трех столицах стран Балтии, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин по-прежнему был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе, передает rus.delfi.lv. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая — в Риге.
На рижских АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,6% и в пятницу стоили 1,274 евро за литр и 1,174 евро за литр соответственно.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,7% — до 1,206 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,6% и стоило 1,176 евро за литр.
На АЗС "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 1,5% — до 1,349 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,7% — до 1,219 евро за литр.
В Риге автогаз подорожал на 5,1% — до 0,594 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цена на автогаз не изменилась и составила 0,589 и 0,67 евро за литр соответственно.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
"Неизлечимо больна": знаменитая фигуристка сделала признание
Понаблюдайте: это может быть симптомом коронавируса