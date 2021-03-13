На автозаправках Circle K сотрудники скорой могут получить бесплатный горячий напиток

"Работники скорой помощи и все медики, тяжело работая каждый день и борясь с коронавирусом, являются настоящими героями нашего времени. Мы хотим поблагодарить их за труд и предложить кофе или другой горячий напиток во время отдыха в середине рабочего дня. Мы считаем, что на данный момент, для придания сил и мотивации всем нам крайне необходима любая маленькая помощь,“ – сказала коммерческий директор Circle K Диана Вейгель.
Работники скорой помощи в униформе получат бесплатный горячий напиток на заправках Circle K по всей Эстонии.
Кроме того, Circle K продолжит свое «предложение для героев», которое действует уже много лет, предоставляя всем оперативным службам, т. е полиции, пожарным и спасателям, посещающим Circle K во время рабочего времени, скидку 50% на горячие напитки и скидку 20% на горячую еду.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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