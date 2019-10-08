На 100 километров за 5 минут: в Эстонии установили сверхбыстрые станции для электромобилей

”Мы станем первым предприятием по продаже моторного топлива в Эстонии, приступающим к созданию для розничного рынка, то есть для конечных потребителей, сети станций быстрой зарядки для электромобилей, — прокомментировал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик. — Такие решения уже внедрены на скандинавских рынках, и наблюдая за растущей там популярностью электромобилей мы можем надеяться, что и в Эстонии электромобили начнут укреплять свои позиции”.

Первые станции сверхбыстрой зарядки IONITY появятся на станциях обслуживания в Мярьямаа и Хяэдемеэсте, и в первую очередь они будут предназначены для водителей электромобилей, передвигающихся между Таллинном и Ригой. ”Скорость зарядки IONITY позволяет за пять минут обеспечить электромобиль запасом энергии, достаточной для прохождения 100 километров, так что водитель сможет продолжить путь без излишней потери времени”, — добавил Вахтрик. Скорость зарядки зависит от мощности самого электромобиля, то есть от расхода электроэнергии на 100 километров. Быстрые зарядки IONITY поддерживают тип разъема CCS.