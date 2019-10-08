08.10.2019, 09:47

На 100 километров за 5 минут: в Эстонии установили сверхбыстрые станции для электромобилей


rus.delfi.ee
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На 100 километров за 5 минут: в Эстонии установили сверхбыстрые станции для электромобилей
Circle K

В начале нового года продавец топлива Circle K Eesti AS первым в Эстонии оснастит свои станции обслуживания сверхбыстрыми зарядками для электромобилей IONITY. Зарядные станции нового поколения обеспечат электромобиль необходимой для преодоления 100 километров энергией за три-пять минут. Первые пункты сверхбыстрой зарядки появятся на станциях обслуживания Circle K в Мярьямаа и Хяэдемеэсте на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

”Мы станем первым предприятием по продаже моторного топлива в Эстонии, приступающим к созданию для розничного рынка, то есть для конечных потребителей, сети станций быстрой зарядки для электромобилей, — прокомментировал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик. — Такие решения уже внедрены на скандинавских рынках, и наблюдая за растущей там популярностью электромобилей мы можем надеяться, что и в Эстонии электромобили начнут укреплять свои позиции”.

Первые станции сверхбыстрой зарядки IONITY появятся на станциях обслуживания в Мярьямаа и Хяэдемеэсте, и в первую очередь они будут предназначены для водителей электромобилей, передвигающихся между Таллинном и Ригой. ”Скорость зарядки IONITY позволяет за пять минут обеспечить электромобиль запасом энергии, достаточной для прохождения 100 километров, так что водитель сможет продолжить путь без излишней потери времени”, — добавил Вахтрик. Скорость зарядки зависит от мощности самого электромобиля, то есть от расхода электроэнергии на 100 километров. Быстрые зарядки IONITY поддерживают тип разъема CCS.

Circle K установит станции быстрой зарядки IONITY в рамках международного соглашения о сотрудничестве. В отношении обеих станций обслуживания подано ходатайство о подключении к Elektrilevi и сроки установки зарядок будут зависеть от скорости строительства сетевого присоединения. Платежным средством на станциях IONITY будет работать собственное мобильное приложение IONITY и мобильное приложение Circle K, которые уже используются в Норвегии и Швеции.

В первую очередь в Мярьямаа и Хяэдемеэсте будут установлены две зарядки, рассчитанные на 350 киловатт, к 2022 году на обеих станциях появится шесть сверхбыстрых зарядок на 350 киловатт, которые можно использовать для зарядки одновременно, без потери мощности. Circle K ведет с IONITY переговоры о дальнейшем развитии сети быстрых зарядок.

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