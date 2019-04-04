Мясное производство Rakvere расширилось: пристройка площадью в 2000 квадратных метров готова

В начале февраля на мясном производстве Rakvere завершено строительство помещения для отдела по производству жареной продукции площадью 2000 квадратных метров. Теперь здесь начнется установка нового технологического оборудования для производства и упаковки запеченной продукции.
”Как и было запланировано, мы инвестировали в расширение мясного производства Rakvere 8 миллионов евро и ожидаем, что современный отдел по производству жареной продукции, использующий новую технологию, будет готов во второй половине весны”, — сказала Анне Мере, председатель правления HKScan Estonia.
”В Европе рынок продажи готовой продукции из фарша растет на 10% в год. Инвестиция в новейшую производственную технологию позволит нам предлагать самые новаторские готовые изделия не только в Эстонии и странах Балтии, но и на других внутренних рынках концерна HKScan. Сейчас мы разрабатываем современные и экологичные упаковки, которые сегодняшний потребитель ценит всё больше”, — добавила Мере.
Благодаря инвестициям производство на Rakvere становится более экологичным, поскольку новая технология позволяет сэкономить 5% расходов на энергию. Кроме того, вместо электричества, источником энергии выступает газ. Строительные работы на мясном производстве Rakvere ведет местное предприятие Antaares AS (Ляэне-Вирумаа).
HKScan Estonia — одно из крупнейших в Эстонии предприятий по производству пищевых продуктов, входящее в концерн HKScan. HKScan — ведущий эксперт в области мясной промышленности, который производит и занимается сбытом под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов.
Клиентами HKScan являются предприятия, занимающиеся розничной торговлей и питанием, производства и экспортные секторы. Наши внутренние рынки находятся в Финляндии, Швеции, Дании и странах Балтии, мы экспортируем свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2017 году составил 1,8 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 300 человек.