Мясное производство Rakvere расширилось: пристройка площадью в 2000 квадратных метров готова

”Как и было запланировано, мы инвестировали в расширение мясного производства Rakvere 8 миллионов евро и ожидаем, что современный отдел по производству жареной продукции, использующий новую технологию, будет готов во второй половине весны”, — сказала Анне Мере, председатель правления HKScan Estonia.

”В Европе рынок продажи готовой продукции из фарша растет на 10% в год. Инвестиция в новейшую производственную технологию позволит нам предлагать самые новаторские готовые изделия не только в Эстонии и странах Балтии, но и на других внутренних рынках концерна HKScan. Сейчас мы разрабатываем современные и экологичные упаковки, которые сегодняшний потребитель ценит всё больше”, — добавила Мере.

Благодаря инвестициям производство на Rakvere становится более экологичным, поскольку новая технология позволяет сэкономить 5% расходов на энергию. Кроме того, вместо электричества, источником энергии выступает газ. Строительные работы на мясном производстве Rakvere ведет местное предприятие Antaares AS (Ляэне-Вирумаа).