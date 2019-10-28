"Мы шокированы": глава компании по строительству Rail Baltica подал в отставку

Тимо Рийхимяки, занимающий должность руководителя RB Rail AS с марта 2019 года, оставит свой пост 19 декабря, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

"Мы шокированы этим шагом Тимо Рийхимяки, но с уважением относимся к его решению. От имени совета благодарю его за проделанную работу и желаю ему в будущем успехов во всем", — прокомментировал председатель совета предприятия RB Rail AS Каролис Санковски.

Он добавил, что пока не будет найден новый руководитель предприятия, бесперебойную его работу будут обеспечивать другие члены правления и вся команда RB Rail AS.

Санковски также сообщил, что в скором времени к команде совместного предприятия присоединится также программный руководитель, который будет отвечать за эффективную реализацию мер, связанных с проектом Rail Baltica.

"Мне жаль оставлять свой пост, поскольку Rail Baltica это увлекательный проект, во имя которого хочется трудиться. Я благодарю работников RB Rail AS, координационные группы, международных партнеров и членов совета за сотрудничество и поддержку", — прокомментировал свой планируемый уход Тимо Рийхимяки.

За время руководства Рийхимяки были инициированы проектировочные работы на основной линии Rail Baltic протяженностью 411 километров и кроме того — конкурс закупок на проведение проектировочных работ на протяжении 236 километров.