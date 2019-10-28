28.10.2019, 18:43

"Мы шокированы": глава компании по строительству Rail Baltica подал в отставку

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rus.delfi.ee
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Rail Baltic
Rail BalticFoto: RB Rail

Исполнительный директор председатель правления RB Rail, совместного предприятия Латвии, Литвы и Эстонии по строительству трансбалтийской железной дороги Rail Baltica - Тимо Рийхимяки - в понедельник, 28 октября, сообщил, что по личным мотивам подает в отставку со своего поста.

Тимо Рийхимяки, занимающий должность руководителя RB Rail AS с марта 2019 года, оставит свой пост 19 декабря, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

"Мы шокированы этим шагом Тимо Рийхимяки, но с уважением относимся к его решению. От имени совета благодарю его за проделанную работу и желаю ему в будущем успехов во всем", — прокомментировал председатель совета предприятия RB Rail AS Каролис Санковски.

Он добавил, что пока не будет найден новый руководитель предприятия, бесперебойную его работу будут обеспечивать другие члены правления и вся команда RB Rail AS.

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Санковски также сообщил, что в скором времени к команде совместного предприятия присоединится также программный руководитель, который будет отвечать за эффективную реализацию мер, связанных с проектом Rail Baltica.

"Мне жаль оставлять свой пост, поскольку Rail Baltica это увлекательный проект, во имя которого хочется трудиться. Я благодарю работников RB Rail AS, координационные группы, международных партнеров и членов совета за сотрудничество и поддержку", — прокомментировал свой планируемый уход Тимо Рийхимяки.

За время руководства Рийхимяки были инициированы проектировочные работы на основной линии Rail Baltic протяженностью 411 километров и кроме того — конкурс закупок на проведение проектировочных работ на протяжении 236 километров.

Железнодорожная магистраль европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica длиной 870 км соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Предполагается, что скорость движения пассажирских электропоездов составит до 240 км/ч, а грузовых — до 120 км/ч.

Напомним, что 15 октября стало известно, что председатель правления эстонского предприятия Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве покинет в ноябре свой пост.

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