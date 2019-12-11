"Мы не можем допустить закрытия сотен аптек". Коалиция смягчит требования закона

По словам председателя комиссии по социальным делам Рийгикогу Тыниса Мёльдера, данный законопроект поможет сохранению аптечного рынка в его нынешнем виде, обеспечит доступность лекарств и предотвратит закрытие нескольких сот аптек. ”На приведение рынка аптек в соответствие с требованиями нового закона был дан пятилетний период. За четыре месяца до своего вступления в силу закон не начал работать”, — пояснил Мельдер.

Согласно поданному сегодня законопроекту, ограничения, которые могли привести к проблеме с доступностью медикаментов и с функционированием аптечного рынка, не вступят в силу. Кроме того, в городах с населением менее 4000 человек для аптек будут действовать упрощенные правила.

”Понятно, что в течение оставшегося до вступления в силу реформы времени, провизоры не начнут массово скупать аптеки. И вступление в силу закона в его первоначальном виде повлекло бы за собой резкое сокращение числа аптек. Это несет в себе существенные риски для здоровья населения”, — подчеркнул глава комиссии.

Мельдер добавил, что новым законопроектом предусмотрены и меры по обеспечению доступности аптечных услуг в маленьких самоуправлениях.

”Представители тех самоуправлений, где нет аптек, смогут представить государству соответствующее ходатайство. Если оно будет удовлетворено, то какую-либо из сетей обяжут открыть аптеку в этом самоуправлении”, — пояснил Мельдер.