M.V.Wool выполнит на заводе в Харку полную стерилизацию от опасной бактерии. Производство будет остановлено на два дня

Полная стерилизация состоится 17 и 18 октября, и компания пригласила представителей Ветеринарно-пищевого департамента для наблюдения за проведением работ.

”В помещениях завода M.V.Wool и на рабочих поверхностях с 1 июля ни разу не обнаруживали бактерию листерии. В октябре была взята 41 проба с поверхностей, бактерии не оказалось ни в одной из них. Несмотря на это, мы еще раз проводим на производстве полную стерилизацию, чтобы полностью исключить появление на предприятии генотипа ST1247. Мы реализуем такие дополнительные меры в интересах здоровья общественности и восстановления доверия к рыбной продукции”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Ветевоол подчеркнул, что пищевая безопасность является для компании приоритетом и M.V.Wool активно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом, чтобы обеспечить на предприятии нулевую толерантность в отношении листерии и продолжить поставки чистой продукции потребителям.

По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии было зарегистрировано 12 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом ST1247 случаев среди них не выявлено.

В ходе стерилизации будет разобрано все оборудование и все детали будут очищены при температуре не менее +83°C. Полная стерилизация также выполняется во всех складских и производственных помещениях, причем в дальнейшем чаще будет выполняться стерилизация и используемой на производстве тары.