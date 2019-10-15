15.10.2019, 13:04

M.V.Wool выполнит на заводе в Харку полную стерилизацию от опасной бактерии. Производство будет остановлено на два дня

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AS M.V.Wool kalatööstus Harkus
AS M.V.Wool kalatööstus HarkusFoto: Sven Arbet

Компания M.V.Wool AS проводит полную стерилизацию на своем заводе в Харку и на этой неделе на два дня приостановит производство. Цель данной меры — исключить присутствие бактерии листерии в производственных помещениях и на различных поверхностях.

Полная стерилизация состоится 17 и 18 октября, и компания пригласила представителей Ветеринарно-пищевого департамента для наблюдения за проведением работ.

”В помещениях завода M.V.Wool и на рабочих поверхностях с 1 июля ни разу не обнаруживали бактерию листерии. В октябре была взята 41 проба с поверхностей, бактерии не оказалось ни в одной из них. Несмотря на это, мы еще раз проводим на производстве полную стерилизацию, чтобы полностью исключить появление на предприятии генотипа ST1247. Мы реализуем такие дополнительные меры в интересах здоровья общественности и восстановления доверия к рыбной продукции”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

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Ветевоол подчеркнул, что пищевая безопасность является для компании приоритетом и M.V.Wool активно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом, чтобы обеспечить на предприятии нулевую толерантность в отношении листерии и продолжить поставки чистой продукции потребителям.

По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии было зарегистрировано 12 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом ST1247 случаев среди них не выявлено.

В ходе стерилизации будет разобрано все оборудование и все детали будут очищены при температуре не менее +83°C. Полная стерилизация также выполняется во всех складских и производственных помещениях, причем в дальнейшем чаще будет выполняться стерилизация и используемой на производстве тары.

Кроме того, для борьбы с листерией в конце каждого рабочего дня предприятие осуществляет глубокое мытье, а во время перерывов в работе производственные линии промывают озонированной водой. Для очистки оборудования используются дезинфицирующие средства. Ежедневно выполняется стерилизация оборудования (в т.ч. ножниц, ножей, металлических перчаток, точилок и т.п.) при температуре не менее +83°C.

Компания рассматривает возможность сокращения срока хранения (с нынешних 30 дней) продуктов, в которых не используются консерванты, препятствующие размножению листерии.

С 4 октября M.V.Wool еженедельно использует для дезинфицирования завода хлорид бензалкония, содержащийся в химическом веществе P3-triquart. По оценке Института геномики Эстонии, штамм листерии ST1247 обладает очень низкой устойчивостью к воздействию этого вещества. Химическое вещество не вступает в контакт с рыбной продукцией.

Принимаемые M.V.Wool меры являются ответом на письмо Ветеринарно-пищевого департамента от 11 октября, на которое компания сегодня официально ответила. В письме департамент предоставил компании протокол с результатами секвенирования 11 проб продукции: все обозначенные в протоколе пробы со штаммом ST1247 были взяты в продукции, выпущенной до 4 июля. Компания M.V.Wool заказала в независимой лаборатории количественное определение бактерии листерии в тех же партиях продукции, и не в одной из проб показатели не превысили 10 КОЕ/г (допустимое предельное значение составляет 100 КОЕ/г), т.е. все пробы оказались безопасны. Как уже было отмечено, взятые после 1 июля 2019 года с рабочих поверхностей на предприятии пробы также были чистыми.

M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия. Взятые с июля 2019 года 195 чистых проб с рабочих поверхностей подтверждают, что бактерия листерии на предприятии искоренена.

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