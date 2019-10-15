M.V.Wool выполнит на заводе в Харку полную стерилизацию от опасной бактерии. Производство будет остановлено на два дня

Кроме того, для борьбы с листерией в конце каждого рабочего дня предприятие осуществляет глубокое мытье, а во время перерывов в работе производственные линии промывают озонированной водой. Для очистки оборудования используются дезинфицирующие средства. Ежедневно выполняется стерилизация оборудования (в т.ч. ножниц, ножей, металлических перчаток, точилок и т.п.) при температуре не менее +83°C.
Компания рассматривает возможность сокращения срока хранения (с нынешних 30 дней) продуктов, в которых не используются консерванты, препятствующие размножению листерии.
С 4 октября M.V.Wool еженедельно использует для дезинфицирования завода хлорид бензалкония, содержащийся в химическом веществе P3-triquart. По оценке Института геномики Эстонии, штамм листерии ST1247 обладает очень низкой устойчивостью к воздействию этого вещества. Химическое вещество не вступает в контакт с рыбной продукцией.
Принимаемые M.V.Wool меры являются ответом на письмо Ветеринарно-пищевого департамента от 11 октября, на которое компания сегодня официально ответила. В письме департамент предоставил компании протокол с результатами секвенирования 11 проб продукции: все обозначенные в протоколе пробы со штаммом ST1247 были взяты в продукции, выпущенной до 4 июля. Компания M.V.Wool заказала в независимой лаборатории количественное определение бактерии листерии в тех же партиях продукции, и не в одной из проб показатели не превысили 10 КОЕ/г (допустимое предельное значение составляет 100 КОЕ/г), т.е. все пробы оказались безопасны. Как уже было отмечено, взятые после 1 июля 2019 года с рабочих поверхностей на предприятии пробы также были чистыми.
M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия. Взятые с июля 2019 года 195 чистых проб с рабочих поверхностей подтверждают, что бактерия листерии на предприятии искоренена.
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