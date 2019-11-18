18.11.2019, 10:21
M.V.Wool временно остановит производство в начале 2020 года
M.V.Wool хочет полностью избавиться от бактерии листерия штамма ST1247. Для этого предприятие представило Ветернинарно-продовольственному департаменту план действий, который предполагает временную остановку производства в начале 2020 года для проведения тщательной генеральной чистки.
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