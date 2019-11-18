M.V.Wool временно остановит производство в начале 2020 года

Согласно плану, завод в Харку будет закрыт на срок до трех недель 15 января 2020 года, а завод в Вихтерпалу — 5 февраля 2020 года.

Как сообщает M.V.Wool, на предприятии была проведена основательная стерилизация и обеспечивается тщательный надзор — в результате поступающая потребителям продукция AS M.V.Wool является безопасной. Тем не менее, предприятие стремится полностью исключить возможность появления на фабрике бактерии листерии генотипа ST1247. В этой связи M.V.Wool представил Ветеринарно-пищевому департаменту план действий, который предусматривает временную приостановку производства в начале 2020 года для проведения еще одной масштабной стерилизации.

Согласно плану действий, компания M.V.Wool готова на срок до трех недель приостановить производство на фабрике в Харку с 15 января 2020 года, а на фабрике в Вихтерпалу с 5 февраля 2020 года. План предусматривает уведомление клиентов, как минимум, за один месяц и приостановку поставки некоторых товаров в течение указанного периода времени.