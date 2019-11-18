M.V.Wool временно остановит производство в начале 2020 года

”Точный план действий будет определен после секвенирования проб, взятых 23 октября на фабрике M.V.Wool в Харку, т.е. после определения штамма бактерии. В отношении листерии в продукции M.V.Wool действует режим нулевой толерантности, эффективность которого подтверждает тот факт, что в 2019 году в Эстонии не было отмечено ни одного случая заболевания, вызванного листерией генотипа ST1247”, — сказал председатель совета AS M.V.Wool Меэлис Ветевоол.
"На круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни, Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент подтвердили, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер. Таким образом, сегодня не существует реальной угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247", - утверждает предприятие.
По словам M.V.Wool, листерия встречается в природе повсеместно. Поэтому в ЕС установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более 100 единиц на грамм. В отдельных положительных пробах с фабрики M.V.Wool содержание бактерии не превышало 10 единиц на грамм.
M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.
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