18.11.2019, 10:21

M.V.Wool временно остановит производство в начале 2020 года


EST
AS M.V.Wool, Mati Vetevool
AS M.V.Wool, Mati VetevoolFoto: Sven Arbet

M.V.Wool хочет полностью избавиться от бактерии листерия штамма ST1247. Для этого предприятие представило Ветеринарно-продовольственному департаменту план действий, который предполагает временную остановку производства в начале 2020 года для проведения тщательной дезинфекции.

Согласно плану, завод в Харку будет закрыт на срок до трех недель 15 января 2020 года, а завод в Вихтерпалу — 5 февраля 2020 года.

Как сообщает M.V.Wool, на предприятии была проведена основательная стерилизация и обеспечивается тщательный надзор — в результате поступающая потребителям продукция AS M.V.Wool является безопасной. Тем не менее, предприятие стремится полностью исключить возможность появления на фабрике бактерии листерии генотипа ST1247. В этой связи M.V.Wool представил Ветеринарно-пищевому департаменту план действий, который предусматривает временную приостановку производства в начале 2020 года для проведения еще одной масштабной стерилизации.

Читайте также:

Согласно плану действий, компания M.V.Wool готова на срок до трех недель приостановить производство на фабрике в Харку с 15 января 2020 года, а на фабрике в Вихтерпалу с 5 февраля 2020 года. План предусматривает уведомление клиентов, как минимум, за один месяц и приостановку поставки некоторых товаров в течение указанного периода времени.

”Точный план действий будет определен после секвенирования проб, взятых 23 октября на фабрике M.V.Wool в Харку, т.е. после определения штамма бактерии. В отношении листерии в продукции M.V.Wool действует режим нулевой толерантности, эффективность которого подтверждает тот факт, что в 2019 году в Эстонии не было отмечено ни одного случая заболевания, вызванного листерией генотипа ST1247”, — сказал председатель совета AS M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

"На круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни, Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент подтвердили, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер. Таким образом, сегодня не существует реальной угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247", - утверждает предприятие.

По словам M.V.Wool, листерия встречается в природе повсеместно. Поэтому в ЕС установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более 100 единиц на грамм. В отдельных положительных пробах с фабрики M.V.Wool содержание бактерии не превышало 10 единиц на грамм.

M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: