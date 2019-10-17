M.V.Wool сокращает срок хранения продуктов холодного копчения и засоленных продуктов

Срок хранения сокращается с 10 декабря 2019 года. Переходный период необходим в связи с договорами, которые требуют уведомления клиентов о подобных изменениях не менее, чем за один месяц. Компания M.V.Wool уже начала сообщать об изменениях предприятиям розничной торговли.
”Мы хотим докопаться до корня проблемы и полностью исключить возможность появления бактерии листерии на производстве и в продукции. Для обеспечения безопасности продуктов питания мы тесно сотрудничаем с Ветеринарно-пищевым департаментом. Мы нашли решения, которые в интересах всех сторон и позволяют потребителям быть уверенными в том, что продукты M.V.Wool натуральны, безопасны и в них нет бактерии листерии”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.
Сегодня компания M.V.Wool AS начала проводить полную дезинфекцию и стерилизацию на своем заводе в Харку, в ходе которой на два дня производство приостановлено. Цель данной меры — исключить появления бактерии листерии в производственных помещениях и на рабочих поверхностях, хотя с июля 2019 года листерия не была обнаружена ни в одной из взятых проб. Это позволяет заключить, что бактерию на предприятии удалось искоренить.
Ветевоол добавил, что стерилизация проходит как в отделе филирования, где проблема листерии вообще никогда не стояла, так и в отделе нарезки, где бактерия была обнаружена до 1 июля 2019 года.
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