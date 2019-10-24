M.V.Wool переводит производство лосося и форели горячего копчения на завод в Харку

Компания M.V.Wool решила прекратить производство лосося и форели горячего копчения на заводе в Вихтерпалу и перевести его на завод в Харку. Как и на заводе в Харку в Вихтерпалу прошли генеральная уборка и дезинфекция (18-20 октября). Для еженедельной дезинфекции завода фирма использует новейшие чистящие средства, а также ежедневно производит очистку рабочих средств и оборудования, сообщает предприятие.

VTA взял 9 октября на заводе в Вихтерпалу на анализы продукцию, и лаборатория департамента обнаружила в одном из видов рыбы бактерию листериоза, а именно - проба одной из пяти упаковок ребер лосося горячего копчения оказалась положительной. Правда, VTA не определял количество бактерий в одном грамме продукции, в ЕС действует предел, который считается для потребителей безопасным.

В то же время на заводе Вихтерпалу на анализы продукцию взяла и инфекционная лаборатория Департамента здоровья, но результаты не показали наличия листериоза. Однако бактерия была найдена на разделочном столе в цехе потрошения и в помещении для охлаждения копченой рыбы.

M.V.Wool считает, что рыбная продукция предприятия всегда отвечала действующим в ЕС нормативам, поэтому исключает возможность вредного воздействия на здоровье людей. С весны предприятие тесно сотрудничает с VTA и следует введенному департаментом правилу нулевой толерантности к бактериям листериоза на заводе.