M.V.Wool начинает сокращение 125 работников

”Проходящая стерилизация и составленный план по искоренению листерии, к сожалению, не дают M.V.Wool гарантий того, что в ближайшее время чиновники разрешат предприятию продолжать работу — и это несмотря на то, что в продукции M.V.Wool никогда не было выявлено превышений предельной нормы содержания листерии, установленной Европейским союзом в отношении готовых продуктов. Кроме того, Ветеринарно-пищевой департамент заверил общественность, что поступающая потребителям продукция безопасна, причем товары остались в продаже и после закрытия фабрики M.V.Wool. Также в этом году в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболевания листериозом штамма ST1247, который связан с нашим предприятием. Наши ресурсы истощаются — мы должны признаться в этом и своим сотрудникам”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Ветевоол добавил, что задачей Ветеринарно-пищевого департамента является пояснить, как именно предпринятые ими радикальные шаги связаны с защитой здоровья населения или пищевой безопасностью в ситуации, когда бактерия листерии является широко распространенной и встречается повсюду в природе.

”Нельзя исключать возобновления деятельности предприятия, но в настоящее время мы не знаем, когда именно это произойдет — в этом месяце, в следующем, да и произойдет ли вообще”, — добавил Ветевоол.

3 декабря Таллиннский административный суд принял решение частично удовлетворить ходатайство AS M.V.Wool о первичной правовой защите. M.V.Wool может на определенных условиях и под контролем Ветеринарно-пищевого департамента вывезти закупленный и находящийся на складе предприятия товар, например, сырье и перепродаваемую продукцию.

Компания M.V.Wool убеждена в том, что ее рыбная продукция всегда соответствовала установленным в ЕС предельным нормам и является безопасной.