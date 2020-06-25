25.06.2020, 08:41
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год, передает РИА ”Новости”.
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год, передает РИА ”Новости”.
Так, мировой ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,9%, а не на 3%, как предсказывалось ранее.
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%.
ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
В то же время, по новому прогнозу, ВВП еврозоны упадет на 10,2%, а не на 7,5%.
При этом ВВП Китая вырастет на 1%, хотя ранее прогнозировался рост на 1,2%.
Также МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2020 году на $0,57, до $36,18 за баррель.
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