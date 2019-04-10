МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

При этом в 2020 году МВФ, как и прежде, ожидает роста мировой экономики на 3,6%. Однако эксперты отмечают такие риски, как возможные торговые конфликты с участием Соединенных Штатов, перспектива неупорядоченного выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"), а также новый долговой кризис в Италии.

Экономика Германии в 2019 году вырастет на 0,8%, а годом позже — на 1,4%, говорится в документе организации. Новые оценки для ФРГ ниже представленных в начале года на 0,5 п.п. и 0,2 п.п. соответственно. Эксперты МВФ объясняют это, в том числе ослаблением потребительского спроса.

Оценка МВФ для России не изменилась

Авторы оставили прогноз для России без изменений. ВВП России в текущем году увеличится на 1,6%, а в 2020-м вырастет на 1,7%, утверждается в документе МВФ.