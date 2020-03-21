МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19

Последствия распространения коронавируса будут довольно серьезными, но мировая экономика сможет с ними справиться, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен. Об этом он заявил в интервью, которое приводится на сайте МВФ в пятницу, 20 марта.

Продолжительный рост мировой экономики и высокий уровень занятости населения позволят создать некоторый задел против очень слабой экономической активности в течение следующих месяцев из-за пандемии коронавируса, считает эксперт. По мнению Мюлейзена, кризисная ситуация наступила в момент, когда мировая экономика готова к потрясениям, а финансовые институты находятся в "лучшей форме", чем они были до мирового экономического кризиса кризиса в 2008 году.

МВФ может предоставить 50 млрд долларов для "ответных мер"

Он подчеркнул, что главное сегодня — это помочь в ограничении распространения коронавируса. "Нужно сделать так, чтобы в какой-то момент появилась уверенность в том, что шок будет временным, а последствия не продлятся многие месяцы", — считает он.

Он также добавил, что центробанки и правительства государств должны координировать предпринимаемые меры. Ранее Мартин Мюлейзен заявил, что в случае серьезного спада, вызванного COVID-19, МВФ может предоставить средства в размере до 50 миллиардов долларов для экстренного финансирования первоначальных ответных мер в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

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