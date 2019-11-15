M.V. Wool: бактерия поступила с сырьем из Финляндии, но выходящая продукция безопасна

Ветевоол заверил, что исключена любая обусловленная листерией опасность здоровью людей, поскольку на фабриках M.V.Wool в Харку и Вихтерпалу введен режим нулевой толерантности, и до потребителей доходит только высококачественная продукция: «В этом году не было выявлено ни одного случая заболевания, вызванного штаммом листерии ST1247. Это было подтверждено на круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни представителями Департамента здравоохранения и Ветеринарно-пищевого департамента. Участники круглого стола единодушно согласились с утверждением, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер. Таким образом, меры были эффективными и достаточными, чтобы обеспечить отсутствие сегодня угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247».

За появление листерии в новых пробах ответственно сырье

Ветевоол подтвердил, что бактерия, обнаруженная во взятых 23 октября пробах, появилась в полученном из Финляндии сырье, что подтвердили и пробы Департамента здравоохранения. Взятые непосредственно после стерилизации фабрики пробы не показали наличия листерии, но в пробах, взятых Ветеринарно-пищевым департаментом два дня спустя в ходе обработки сырья, листерия была обнаружена.

«После стерилизации 21 октября мы запустили производство, позволили оборудованию поработать 20 минут вхолостую и взяли пробы. Ни в одной из четырех проб листерия обнаружена не была, но в пробах, взятых Ветеринарно-пищевым департаментом 23 октября, присутствие бактерии было отмечено. Взятые пробы не секвенированы и до сих пор нет сведений, о каком именно штамме бактерии идет речь. В этом году в Эстонии было отмечено 15 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом, найденным на фабрике M.V.Wool, среди них не выявлено», - сказал Ветевоол.

Ветевоол добавил, что листерия встречается в природе повсеместно. Поэтому в ЕС установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более 100 единиц на грамм. В отдельных положительных пробах с фабрики M.V.Wool содержание бактерии не превышало 10 единиц на грамм.

M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.