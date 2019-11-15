15.11.2019, 17:49

M.V. Wool: бактерия поступила с сырьем из Финляндии, но выходящая продукция безопасна


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M.V. Wool: бактерия поступила с сырьем из Финляндии, но выходящая продукция безопасна
Swen Arbet

Компания M.V. Wool сообщила в пятницу, что продукция предприятия, предлагаемая потребителю, безопасна, пищевая безопасность гарантирована, опасность для здоровья людей исключена введенной на заводах нулевой толерантностью к бактерии листериоза.

Поступающие потребителям продукты AS M.V.Wool безопасны, пищевая безопасность обеспечена, а опасность для здоровья потребителей исключена в условиях установленного на AS M.V.Wool режима нулевой толерантности. Тем не менее, как сообщил M.V.Wool, предприятие стремится полностью исключить возможность появления на фабрике бактерии листерии генотипа ST1247, для чего 13 ноября представило Ветеринарно-пищевому департаменту (VTA) план действий по искоренению бактерии.

«У нас существует договоренность с Ветеринарно-пищевым департаментом о том, что точный план действий должен быть составлен после секвенирования взятых 23 октября проб, т.е. после определения штамма бактерии. До тех пор на производстве M.V.Wool будут регулярно проводиться очистки и проверки с тем, чтобы обеспечить безопасность продукции», - сказал председатель совета AS M.V.Wool Меэлис Ветевоол. Он добавил, что предприятие ждет на фабрике руководство Ветеринарно-пищевого департамента, чтобы они смогли сами убедиться в том, какие усилия M.V.Wool прилагает для обеспечения пищевой безопасности.

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Ветевоол заверил, что исключена любая обусловленная листерией опасность здоровью людей, поскольку на фабриках M.V.Wool в Харку и Вихтерпалу введен режим нулевой толерантности, и до потребителей доходит только высококачественная продукция: «В этом году не было выявлено ни одного случая заболевания, вызванного штаммом листерии ST1247. Это было подтверждено на круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни представителями Департамента здравоохранения и Ветеринарно-пищевого департамента. Участники круглого стола единодушно согласились с утверждением, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер. Таким образом, меры были эффективными и достаточными, чтобы обеспечить отсутствие сегодня угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247».

За появление листерии в новых пробах ответственно сырье

Ветевоол подтвердил, что бактерия, обнаруженная во взятых 23 октября пробах, появилась в полученном из Финляндии сырье, что подтвердили и пробы Департамента здравоохранения. Взятые непосредственно после стерилизации фабрики пробы не показали наличия листерии, но в пробах, взятых Ветеринарно-пищевым департаментом два дня спустя в ходе обработки сырья, листерия была обнаружена.

«После стерилизации 21 октября мы запустили производство, позволили оборудованию поработать 20 минут вхолостую и взяли пробы. Ни в одной из четырех проб листерия обнаружена не была, но в пробах, взятых Ветеринарно-пищевым департаментом 23 октября, присутствие бактерии было отмечено. Взятые пробы не секвенированы и до сих пор нет сведений, о каком именно штамме бактерии идет речь. В этом году в Эстонии было отмечено 15 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом, найденным на фабрике M.V.Wool, среди них не выявлено», - сказал Ветевоол.

Ветевоол добавил, что листерия встречается в природе повсеместно. Поэтому в ЕС установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более 100 единиц на грамм. В отдельных положительных пробах с фабрики M.V.Wool содержание бактерии не превышало 10 единиц на грамм.

M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен. В весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.

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