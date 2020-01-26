Мужчина в отчаянии: ”жена помешалась на экологии! Она хочет отказаться от нашей машины и путешествий на самолете"

”Моя история такова: в течение последнего года, когда различные связанные с глобальным потеплением темы освещались особенно активно, моя жена тоже стала относиться к этому с излишней страстью”, — рассказывает глава семейства.

Мужчина пишет, что сначала жена присоединилась ко всевозможным группам в Facebook. "Со временем я обнаружил, что моя обычная зубная щетка поменяна на аналог из бамбука или дерева (точно не знаю), что ушные палочки тоже стали экологичными, а на смену бумажным салфеткам пришли тканевые. Сначала только на время гостей, но потом бумажные в нашем доме были запрещены полностью”.

"К настоящему моменту ситуация такова, что ни одно средство бытовой химии не должно быть куплено в обычном магазине. Мы проводим свое свободное время в поездках по городским эко-магазинам и поисках места для наполнения старых емкостей. То же самое касается всевозможных овсяных хлопьев и тому подобного. В нашем доме только экологичное мыло и экологичные сыры. Одно сплошное ”эко””.

Далее мужчина рассказывает, как одним декабрьским днем купил в магазине килограмм мандарин в сетке и коробку шампиньонов, но вместо любимых им фаршированных сыром грибов получил дома скандал. Выяснилось, что сетка для апельсинов не экологична, а шампиньоны нужно было брать не в упаковке, а на развес.