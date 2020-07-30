Мужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

В анкете следует указать, из каких стран ожидаются поступления на счет, ожидается ли наследство, каковы будут объемы проходящих через счет наличных средств и прочее. Вариантов ”не знаю” или ”не могу спрогнозировать” анкетой не предусмотрено. Ситуация усугублялась тем, что данный счет для Линнмяэ был не основным, поэтому спрогнозировать поступления действительно было сложно.

По словам мужчины, работник банка посоветовал ему ”написать что-нибудь”. Так в качестве протеста Линнамяэ указал в анкете страны, которые с точки зрения отмывания средств заведомо кажутся подозрительными, а в качестве прогнозируемого наличного оборота поставил 15 000 евро.

В результате все счета Линнамяэ в данном банке, в том числе инвестиционный, были заблокированы.

Мужчина объяснил свой поступок желанием показать абсурдность данной бюрократической манипуляции. Линнамяэ связался с банком и заполнил анкету еще раз, после чего счета разблокировали.

Специалист по коммуникации SEB Юлия Пийлманн сказала, что в анкете действительно имеется обязательный вопрос о том, в какие страны клиент планирует отправлять деньги и из каких стран получать, но если ничего подобного не планируется, клиент может просто выбрать страну ”Эстония”.

Пийлманн отметила, что подобные процедуры банк производит исходя из местного ии международного законодательства.